तेलुगू अभिनेता प्रभास के लिए लोगों की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है. कुछ वक्त पहले रिलीज हुई उनकी फिल्म ‘साहो’ने रिकॉर्डतोड़ कमाई की है. इस फिल्म ने महज पांच दिनों के अंदर ही 350 करोड़ रुपए कमा लिए थे. प्रभास का जादू ही इस तरह है कि कोई भी उनकी तरफ आकर्षित हो जाए. हाल ही में तेलंगाना में प्रभास के डाई हार्ड फैन ने भी कुछ ऐसा ही किया. वो एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और वहां से कूदने की धमकी देने लगा. फैन का कहना था कि अगर प्रभास उससे न मिले तो वो कूद कर अपनी जान दे देगा.पुलिस और वहां मौजूद लोगों ने फैन को मनाने की कोशिश की, लेकिन फैन ने नीचे आने से मना कर दिया.

