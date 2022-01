Prabhas Starrer Radhe Shyam Postponed: देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच, ‘आरआरआर’ के निर्माताओं के पास फिल्म की रिलीज को टालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और अब प्रभास की ‘राधे श्याम’ फिल्म की रिलीज में देरी हो सकती है. ‘राधे श्याम’ के निर्देशक राधा कृष्ण कुमार ने मौजूदा महामारी की स्थिति के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए ट्विटर पर लिखा, “मुश्किल वक्त है, दिल कमजोर हैं, मन में उथल-पुथल है. जिंदगी हमें कुछ भी दे, हमें कभी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए. सुरक्षित रहें. राधेश्याम.”Also Read - Allu Arjun की Pushpa ही नहीं, साउथ की इन फिल्मों पर भी हुई थी पैसों की बरसात...कमाए थे करोड़ों

उनके एक फालोवर्स ने पूछा, "क्या आप यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 'राधे श्याम' की रिलीज को भी टाल दिया गया है? इस पर राधा कृष्ण कुमार ने कहा, अगर ऐसा कुछ भी होगा है तो सीधे आधिकारिक हैंडल के माध्यम से बता दिया जाएगा."

Times are tough, hearts are weak, minds in mayhem. Whatever life may throw at us – Our hopes are always High. Stay safe, stay high – Team #radheshyam

— Radha Krishna Kumar (@director_radhaa) January 4, 2022