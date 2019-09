मुंबई: तेलुगू अभिनेता प्रभास की नई फिल्म ‘साहो’ ने अपनी रिलीज के महज पांच दिनों के अंदर ही 350 करोड़ रुपये की कमाई कर ली. ऐसे में फिल्म के निर्माताओं ने ‘इंडियाज बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ द ईयर’ टैगलाइन के साथ एक नए पोस्टर को रिलीज किया है. इस फिल्म के हिंदी संस्करण ने पांच दिनों में 102 करोड़ रुपये की कमाई की है.

#Saaho is undisputedly massive HIT as it enters the 100 crores club in just 5 Days! Fri 24.40 cr, Sat 25.20 cr, Sun 29.48 cr, Mon 14.20 cr. Tue 9.10 cr Total: ₹ 102.38 cr Nett BOC. #India biz. #Hindi version.

— Ramesh Bala (@rameshlaus) September 4, 2019