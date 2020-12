नई दिल्ली: सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने शनिवार को घोषणा की कि ‘‘सांड की आंख’’ और सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत फिल्म ‘‘छिछोरे’’ सहित 20 गैर-फीचर और 23 फीचर फिल्में 51वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) भारतीय पैनोरमा वर्ग में प्रदर्शित की जाएंगी. Also Read - पराली जलाना बंद हो गया है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति अब भी गंभीर: प्रकाश जावड़ेकर

नौ दिवसीय फिल्म महोत्सव गोवा में 20-28 नवंबर तक होने वाला था लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया और अब यह महोत्सव 16 जनवरी से 24 जनवरी तक आयोजित होगा. जावडेकर ने ट्वीट किया, ''51 वें आईएफएफआई के भारतीय पैनोरमा में 23 फीचर और 20 गैर-फीचर फिल्मों के चयन की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है.''

तुषार हीरानंदानी द्वारा निर्देशित और तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर अभिनीत ''सांड की आंख'' महोत्सव में पैनोरमा खंड के लिए शुरुआती फिल्म होगी, जिसमें वेत्री मारन की ''असुरन'', नील माधव पांडा की उड़िया भाषा की फिल्म "कलिरा अटिता" और गोविंद निहलानी की "अप, अप एंड अप" भी दिखाई जाएगी.

Happy to announce the selection of 23 Feature and 20 non-feature films in Indian Panorama of 51st IFFI. @MIB_India pic.twitter.com/Kx0acUZc3N

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) December 19, 2020