'कौन-कौन से कागज दिखाने पड़ेंगे...', प्रकाश राज ने वोटर लिस्ट से नाम कटने का किया दावा; केंद्र सरकार को घेरा

Prakash Raj: एक्टर प्रकाश राज ने वोटर लिस्ट में उनके नाम कटने का दावा किया है. उन्होंने बताया कि SIR प्रक्रिया के दौरान बेंगलुरु की वोटर लिस्ट से उनका नाम और वोटिंग राइट्स हटा दिए गए हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर कर एक्टर ने कहा, ‘मैं उन 65 लाख वोटरों में से एक हूं, जिनके वोटिंग राइट्स डिलीट कर दिए गए हैं.’ प्रकाश राज ने यह भी कहा कि उनका जन्म इसी विधानसभा क्षेत्र में हुआ, यहीं उन्होंने पढ़ाई की और थिएटर भी किया. अभिनेता ने यह भी बताया कि वह इसी क्षेत्र से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं.
प्रकाश राज ने अपने वीडियो में इस पूरे मामले पर तंज भी कसा. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए एक तरह का जोक है और अब वह देखेंगे कि अपना वोटर ID वापस पाने के लिए उन्हें क्या प्रक्रिया अपनानी होगी. अभिनेता ने कहा, ‘क्या-क्या कागज दिखाना पड़ेगा… अपना वोटर आईडी वापस पाने के लिए.’ प्रकाश राज ने केंद्र की सत्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल कुछ ऐसे नागरिकों का वोटिंग अधिकार रोकने के लिए कर सकती है, जो उन्हें वोट नहीं देंगे. लेकिन सवाल यह है कि क्या वह लोगों को सरकार को हटाने से भी रोक सकती है. अपने बयान के आखिर में प्रकाश राज ने कहा, गेम ऑन.
हालांकि, बेंगलुरु सेंट्रल सिटी कॉरपोरेशन ने प्रकाश राज के दावे को गलत बताया है. निगम के मुताबिक, 16 जून 2026 को SIR के लिए वोटर लिस्ट का डेटा फ्रीज किए जाने के समय प्रकाश राज का नाम 163 शांतिनगर विधानसभा क्षेत्र के पार्ट नंबर 1 में सीरियल नंबर 970 पर दर्ज था. निगम ने यह भी बताया कि BLO ने उनके पुराने पते 266, Garden Apartment पर घर-घर जाकर जांच की. पड़ोसियों और प्रॉपर्टी मैनेजर से पूछताछ में पता चला कि प्रकाश राज करीब चार साल से वहां नहीं रह रहे थे. इसके बाद रिकॉर्ड में उन्हें Shifted मार्क किया गया.
बेंगलुरु सेंट्रल सिटी कॉरपोरेशन के अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी और कमिश्नर जगदीश ने कहा कि प्रकाश राज से फोन पर बात की गई और उन्होंने भी पुष्टि की कि वह पुराने पते पर नहीं रहते. उनके मुताबिक, अभिनेता शांतिनगर विधानसभा क्षेत्र में ही किसी दूसरे पते पर रह रहे हैं. ऐसे में मौजूदा पते के आधार पर BLO Form-6 के जरिए उनका नाम अपडेट किया जा सकता है. निगम ने कहा कि पूरी कार्रवाई चुनाव आयोग के नियमों और तय कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है और प्रकाश राज के लगाए आरोप तथ्यों की जांच में सही नहीं पाए गए.
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