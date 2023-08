'रियल लाइफ विलेन हैं Prakash Raj', Chandrayaan 3 की लैंडिंग से पहले एक्टर का ऐसा पोस्ट देख भड़के नेटिजन्स

बॉलीवुड और साउथ की कई फिल्मों में विलेन का किरदार निभाने वाले एक्टर प्रकाश राज (prakash raj) को अब रियल लाइफ में भी लोग ‘विलेन’ बता रहे हैं. प्रकाश, कई बार अपने बयान और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर लोगों को निशाने पर आ जाता हैं, और उन्हें कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ता है. एक बार फिर नेटिजन्स उनके एक पोस्ट को देखकर भड़क गए, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर ISRO के चंद्रयान-3 और इसरो के पूर्व चीफ के. सिवान (K Sivan) का मजाक उड़ाया. एक्टर का ये पोस्ट चंद्रयान-3 की चांद पर लैंडिग के सिर्फ 2 दिन पहले आया, जिसकी वजह से अब वो बुरी तरह ट्रोल हो रहे हैं. कई लोगों ने अपनी नाराजगी जताते हुए उन्हें रियल लाइफ विलेन बताया, तो कुछ ने तो उन्हें पाकिस्तान भेजने तक की मांग की.

प्रकाश राज द्वारा रविवार को एक्स (ट्विटर) पर पोस्ट किए गए कार्टून फोटो में एक शख्स को चाय के साथ देखा जा सकता है. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘ब्रेकिंग न्यूज: विक्रम लैंडर द्वारा चांद से आने वाली पहली तस्वीर.’ एक्टर का ये पोस्ट देखकर कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपना गुस्सा जाहिर किया और इसरो का मजाक उड़ाने का आरोप भी लगाया. प्रकाश के पोस्ट पर कॉमेडियन अपूर्व गुप्ता ने लिखा, ‘किसी से नफरत करने और अपने देश से नफरत करने में अंतर है. आपकी यह हालत देखकर बहुत दुख हुआ!’ कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपूर्व की तरह की एक्टर को करारा जवाब दिया. कुछ ने उन्हें उनकी राजनीतिक विचारधारा के बावजूद इसरो के मिशन का सम्मान करने की सलाह दी.