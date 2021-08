Prakash Raj Marries His Wife Pony Verma Again On Their 11th Wedding Anniversary: बॉलीवुड और साउथ के स्टार प्रकाश राज (Prakash Raj) ने अपनी एक्टिंग के दम पर बेहतरीनपहचना बनाई हुई है. ऐसे में हाल ही में एक्टर ने पत्नी पोनी वर्मा (Pony Verma) संग शादी रचाई है. हैरान ना हो, दरअसल प्रकाश राज (Prakash Raj) ने अपनी ही पत्नी पोनी वर्मा (Pony Verma) से दोबारा शादी की है और इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी है. दरअसल, बीते मंगलवार यानी 24 अगस्त को प्रकाश राज और पोनी वर्मी की शादी को 11 साल पूरे हुए और इसी मौके पर उन्होंने फिर से शादी रचाई है.Also Read - सुशांत के सुसाइड पर प्रकाश राज का बयान, बोले-नेपोटिज्म ने इस टैलेंटेड एक्टर को मार डाला

प्रकाश राज (Prakash Raj) और उनकी पत्नी पोनी वर्मा (Pony Verma) ने आज यानी 24 अगस्त को एक साथ 11 साल पूरे किए हैं. दिलचस्प बात यह है कि इस जोड़े ने आज फिर से शादी की. इस बात की जानकारी खुद प्रकाश राज ने एक पोस्ट के ज़रिए दी है. प्रकाश राज ने ट्वीट करके लिखा, 'हमने आज रात फिर से शादी की..क्योंकि हमारा बेटा #वेदांत हमारी शादी देखना चाहता था.'

View this post on Instagram A post shared by Prakash Raj (@joinprakashraj)



इससे पहले प्रकाश राज ने अपनी शादी की एक तस्वीर को शेयर कर लिखा: "ये बहुत सही रहा. धन्यवाद मेरी डार्लिंग पत्नी मेरी इतनी अच्‍छी दोस्‍त बनने के लिए.. एक प्रेम‍िका और एक शानदार सह-यात्री बनने के लिए शुक्रिया."

We got married again tonight..because our son #vedhant wanted to witness it 😍😍😍. Family moments #bliss pic.twitter.com/Vl29VlDQb4 — Prakash Raj (@prakashraaj) August 24, 2021



बता दें कि पोनी वर्मा, प्रकाश राज से उम्र में करीब 13 साल छोटी हैं, पोनी वर्मा से पहले प्रकाश ने साल 1994 में तमिल ऐक्ट्रेस ललिता कुमारी से शादी की थी, जिनसे उन्हें दो बेटियां और एक बेटा हुआ लेकिन ये कपल कुछ सालों बाद अलग हो गया था. वहीं प्रकाश ीक दूसरी पत्नी पोनी वर्मा पेशे से एक कोरियॉग्रफर हैं.