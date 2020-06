मुंबई: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने सबको चौंका दिया है. इस हादसे ने हर कलाकार को अंदर तक हिला दिया है. पिछले कई महीनों से डिप्रेशन से गुज़र रहे सुशांत ने जाते जाते कई सवाल छोड़ दिए. उनके निधन के बाद से फिल्म इंडस्ट्री पर नेपोटिज़्म और भेदभाव जैसे कई आरोप लग रहे हैं. बॉलीवुड के कई कलाकारों ने इन आरोपों का समर्थन भी किया है. Also Read - 'मेरे दिल का एक हिस्सा तुम्हारे साथ ही चला गया', सुशांत की याद में कृति सैनन का ये पोस्ट आपको रुला देगा

इसी सिलसिले में अब दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज ने फिल्म इंडस्ट्री में भाई-भतीजावाद के होने पर खुलासा किया है और प्रतिभाशाली अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के असामयिक निधन के लिए इसको जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, "नेपोटिज्म, मैं इससे होकर गुजरा हूं..मैं इससे जीत गया..मेरे भी घाव काफी गहरे हैं, लेकिन यह बच्चा सुशांत सिंह राजपूत नहीं सह सका..क्या हम इससे कोई सीख लेंगे..क्या हम इसके खिलाफ खड़े होंगे..ऐसे सपनों को मरने नहीं देंगे..बस यूं ही पूछ रहा हूं."

सुशांत ने एक बार एक वीडियो में कहा था, “नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, बल्कि हर जगह है. आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं. नेपोटिज्म के होने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसी के साथ जब आप जानबूझकर सही प्रतिभा को सामने नहीं आने देंगे, समस्या तब पैदा होती है. उस दिन इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी.”

#SushantSinghRajput ..you had miles to go my boy … deeply hurt.. speechless… a great talent gone too soon. May your loved ones have the strength to bear this immense pain. RIP pic.twitter.com/DcidrSJKXf

— Prakash Raj (@prakashraaj) June 14, 2020