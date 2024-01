राम लाल के दर्शन पाकर किसी ने रोते हुए जाहिर किए जज्बात तो किसी ने किसा डांस, लगे जय श्रीराम के नारे

Ram Mandir Inauguration: अयोध्या में आखिरकार राम लला आ गए हैं और 500 सालों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा (Pran Pratishtha) इस खास पल को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आए थे. अयोध्या इस वक्त राममयी हो गई है. अयोध्या में राम मंदिर में आज रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद विराजमान हो गए, नेता से लेकर अभिनाताओं ने इस मौके पर मौजूद रहकर रामलला के भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं और इस खास पल में खुद को वहां पर मौजदू पाकर कई सारे सितारे जहां खुशी से हर तरफ जय श्रीराम के नारे लगा रहे थे, वहीं कुछ सितारे ऐसे भी थे जो अपने आसूं नहीं रोक पा रहे थे. कई सितारों को रोते देखा गया। इन सितारों में सोनू निगम, मालिनी अवस्थी और हरिहरन जैसे गायकों का नाम शामिल हैं. देखते हैं खुशी औऱ भावुक वाले पल एक साथ.

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत भी अयोध्या पहुंची थी औऱ वो वहां पर जमकर जय श्री राम के नारे लगाए हैं. इस दौरान जब कंगना जय श्रीराम के नारे लगा रही थी तो उनके सिर के उपर से तेजी से हेलीकॉप्टर जा रहा था और वो फूलों की वर्षा कर रहा था साथ ही शंखनाद हो रहा था और इस दौरान उन्होंने दोनों बाहें खोलकर जय श्रीराम के जयकारे लगाए थे. कंगना रनौत का ये वीडिय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समपन्न होने के बाद दर्शक दीर्घा से सामने आया है. एक्ट्रेस ने ऑरेंज और क्रीम साड़ी कैरी की थी.



सोनू निगम ने एएनआई से बात करते हुए अपने मनोभाव जाहिर किए. सोनू ने रिर्पोटर से कहा कि आप क्यों रो रहे हैं ये बताएं. खुशी का दिन है. इसके साथ ही इमोशनल होते हुए सिंगर ने कहा, ‘क्या बोले अभी, अभी कुछ बोलने को है नहीं बस आंसू बोल रहे हैं.’

गायक-संगीतकार हरिहरन कहते हैं, ‘मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं…इमोशन हैं ये मैं राम जी को देख रहा हूं औऱ साथ ही भगवान वेंकटेश्वर को देख रहा हूं, सब एक ही हैं. मैं इस पल को शब्दों में बयां नहीं कर सकता, यहां हर कोई बहुत खुश है. इसके साथ ही उन्होंने जय श्री राम कहकर अपनी बात को खत्म किया.

पद्म पुरस्कार से सम्मानित और मशहूर सिंगर मालिनी अवस्थी ने कहा कि ‘मैं राम लला को देखकर नाच रही थी और रो रही थी, प्रसन्नता के आंसू और क्या खूबसूरत स्वरुप है. हम इस दौर में हैं कि आप घर बैठकर उन्हें देख सकते हैं. यहां के आनंद की जय हो, राम लला की जया हो, सनात की जय, भारत वर्ष की जययकार हो.’

