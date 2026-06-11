370 बिरयानी विवाद के बाद नया बखेड़ा, Pranit More शो में लेडी डॉक्टर ने डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स पर की घिनौनी बात

स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणीत मोरे इन दिनों अपने शो में 370 रुपए की बिरयानी वाले घटिया मजाक को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इसी बीच उनके शो का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक लेडी डॉक्टर डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट को लेकर घिनौनी बात करती दिखाई दे रही हैं.

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‘बिग बॉस 19’ के एक्स कंटेस्टेंट और स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे अपने शो में अश्लीलता को लेकर चर्चा में बने हुए हैं जिसके बाद लोग इन्हें बैन करने की मांग कर रहे हैं. दरअसल, पहले हिमांशु जांगरा ने कहा कि मैं एक लड़की को डेट पर लेकर गया जहां मैंने उसे 370 रुपए की बिरयानी खिलाई, इसके बदले लड़की की तरफ से मुझे रिटर्न गिफ्ट मिलना चाहिए था. उनके इस कमेंट के बाद लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब प्रणीत के इसी शो का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लेडी डॉक्टर डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर घिनौनी बात कहती दिखाई दे रही हैं.

डॉक्टर ने क्या कहा?

इस वीडियो में प्रणीत, लेडी डॉक्टर से मेडिकल रूम की बातें पूछते नज़र आ रहे हैं. डॉक्टर ने बताया- पहले एब्डोमन काटा, स्कल काटा, फिर रीप्रोडक्टिव ऑर्गन काटा. जिसके बाद प्रणीत पूछते हैं. तू पक्का डॉक्टर है या कसाई. तुम लोग को जोक वोक भी मारते हो या फिर सीरियस ही रहते हो. इस पर डॉक्टर कहती है. हां, जोक्स भी मारते हैं, जो भी है साइज़ वगैरह पर. इस पर प्रणीत कहते हैं. जिस चाचा ने अपनी बॉडी दान की है, आप उस पर ऐसी बातें करते हो. अब हम कैसे डोनेट करेंगे.

This female doctor said that she and her friends joke about the dick sizes of male dead bodies. Imagine the outrage if a male doctor made the same joke about a dead woman’s vagina. He would be fired and called a rapist. But girls can do this and face no punishment. Why? pic.twitter.com/lohaZZVqgu — ︎ ︎venom (@venom1s) June 10, 2026

लोगों का फूटा गुस्सा

डॉक्टर की ये हरकत देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. एक ने कहा-पहले तो इस बेवकूफ प्रणीत पर बैन लगाना चाहिए. वहीं एक ने कहा -महिलाएं ऐसे अभद्र बयान देकर निकलती बनती हैं. एक यूजर ने लिखा- जब पता है कि इस तरह के बयान पर बवाल मचेगा तो इस तरह की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर करने का क्या मतलब है. सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में ऐसी घिनौनी हरकत करने लगे हैं लोग. वहीं एक यूजर ने कहा-किसी का परिवार अपने किसी सदस्य की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने की बजाय रिसर्च वर्क के लिए देता है और आप उसका इस तरह मजाक उड़ाते हो. ये वाकई शर्मनाक है.

imagine your family donates your body for “medical research” instead of doing Antim Sanskar, only to find out this kind of doctor is cracking jokes about your dead dick with her friends. Respect for the dead? Zero.

Female privilege? Maximum.

Disgusting double standard. — Aashish Rupareliya (@fafdafunnies) June 10, 2026

प्रणीत मोरे का इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट फिलहाल दिख नहीं रहा है. यही नहीं उनके शो के जिन भी वीडियो पर बवाल मचा है उसे हटा दिए गए हैं. हालांकि इस मामले को लेकर प्रणीत का कोई ऑफिशियली बयान नहीं आया है.