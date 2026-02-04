By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
'इश्क फकीर’ से पहली बार ऑनस्क्रीन साथ आए प्रतीक और प्रिया, प्यार का बिल्कुल नया अंदाज
बॉलीवुड अभिनेता प्रतीक स्मिता पाटिल पत्नी प्रिया बनर्जी पाटिल के साथ पहली बार म्यूजिक वीडियो में नजर आए.
प्रतीक स्मिता पाटिल- प्रिया बनर्जी की जोड़ी को देखकर फैंस बेहद उत्साहित हैं. गाने की कहानी मशहूर प्रेमकथा हीर-रांझा से प्रेरित है. यह एक आधुनिक और रोमांटिक प्रस्तुति है, जो दर्शकों को प्यार की भावनाओं से जोड़ती है. गाने में दिखाया गया है कि कैसे एक महिला अपने पुराने प्यार के पास लौटती है और उन भावनाओं को फिर से जगाती है, जो कभी भाग्य के चलते अलग हो गई थीं. यह कहानी प्रेम के उस बंधन की भावनाओं को दिखाती है जो समय और दूरी के बावजूद खत्म नहीं होती.
View this post on Instagram
बिना देर लगाए हां कर दी
प्रिया ने इस गाने पर अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि जब निर्माता जतिन धरना ने उन्हें यह गाना करने का ऑफर दिया तो उन्होंने बिना देर लगाए हां कर दी. उन्होंने कहा, ”इस गाने की फील बेहद रोमांटिक और खूबसूरत है. गाने की शूटिंग चंडीगढ़ के पास के एक छोटे गांव में हुई. हमने वहां की स्थानीय संस्कृति और खाने का आनंद भी लिया. शूटिंग के दौरान माहौल दबाव भरा जरूर था, लेकिन यह अनुभव बहुत मजेदार और यादगार रहा. अपने जीवनसाथी के साथ काम करना एक अलग ही अनुभव होता है, क्योंकि इसमें अभिनय नहीं बल्कि असली भावनाओं को महसूस करना शामिल होता है.”
हीर-रांझा के प्यार का मिला उदाहरण
प्रतीक ने भी अपने अनुभव साझा किए और बताया कि गाने के निर्माता पहले ही उन्हें हीर-रांझा की कहानी का उदाहरण दे चुके थे, जिससे कहानी को समझना और उसे महसूस करना आसान हुआ.
सादगी भरा प्यार
उन्होंने कहा, ”यह कहानी मेरे अपने जीवन के प्यार जैसी है, बस इसका दुखद अंत अलग है. गाने की कहानी, स्क्रीनप्ले और विजन दर्शकों को जरूर पसंद आएगा. आजकल ऐसा सच्चा और गहरा प्रेम कम देखने को मिलता है, और मैंने इस गाने में इसे खूबसूरती और संवेदनशीलता के साथ पेश करने की पूरी कोशिश की है.”
‘इश्क फकीर’ गाने को आलमगीर खान ने गाया, लिखा और कम्पोज किया है. फैंस इस म्यूजिक वीडियो में प्रतीक और प्रिया की असली केमिस्ट्री को काफी पसंद कर रहे हैं.
गाने का प्रेजेंटेशन जतिन धरना ने किया है और इसे जेएमपी म्यूजिक के तहत रिलीज किया गया है. वीडियो का निर्देशन अमितेश संगानी ने किया है.
(इनपुट एजेंसी)
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें