बॉलीवुड एक्टर प्रतीक बब्बर ने हाल ही में एक अजीबो गरीब फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है. इसमें उन्होंने अपने बालों और आईब्रो को लाल रंग से कलर किया है. एक बाजू पर टैटू तो उन्होंने पहले से ही बनवा रखे थे. ये तस्वीर देखकर लोगों को एक बार हैरान जरूर हो सकती है. लेकिन प्रतीक के कैप्शन से साफ पता चलता है कि इसके पीछे की उनकी भावना क्या है.

एक्टर ने कैप्शन में लिखा- वो मेरे ऊपर हंसते हैं. क्योंकि मैं थोड़ा अलग हूं. मुझे उनके ऊपर हंसी आती है क्योंकि वे सभी एक जैसे हैं. जोकर. कुछ लोग इस बात का भी कयास लगा रहे हैं कि कहीं वे किसी फिल्म में ट्रांसजेंडर का किरदार तो नहीं निभा रहे. क्योंकि इससे पहले वे नेलपॉलिश लगाते हुए भी दो फोटो शेयर कर चुके हैं. बता दें, सोमवार को प्रतीक का जन्मदिन था.

Also Read - 'दबंग गर्ल' Sonakshi ने कराया Hot Photo Shoot, व्हाइट आउटफिट में दिखा ग्लैमरस अंदाज

बचपन में अपनी मां के निधन के बाद से प्रतीक अपने पिता से बहुत नाराज रहते थे, इसलिए वे अपने पिता का साथ छोड़कर नानी के घर रहने चले गए.

हालांकि अब उनके रिश्ते अपने पिता के साथ काफी बेहतर हैं और वो कई जगहों पर साथ में नजर भी आ चुके हैं.