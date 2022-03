Prateik Babbar says breakup with Amy Jackson Was Dark: बॉलीवुड के स्टार और उनकी प्रेम कहानियां हर बार मंजिल पर पहुंचे ये हो नहीं पाता है और उन्हें भी कई बार जिंदगी में ऐशी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसके बारे में वो शायद ही सोच सकते हैं. ऐसे में अब प्रतीक बब्बर (Prateik Babbar) ने अफने लव और ब्रेकअप के बारे में बात करते हुए उस दौर को याद किया है जब उन्हें फिल्मी सेट एक था दीवाना (Ek Deewana Tha) के सेट पर एमी जैक्सन (Amy Jackson) से प्यार हुआ. हालांकि प्यार परवान तो चढ़ा लेकिन कभी उसे मंजिल नहीं मिल सकी और इस रिश्ते के टूटने की वजह से प्रतीक सालों तक अंधेरे में रहे.Also Read - ‘Minnal Murali’ से दर्शकों के दिलों पर छाने वाले टोविनो थॉमस जल्द करेंगे बॉलीवुड डेब्यू, देखें Interview

टूटे रिश्ते ने किया परेशान

हाल ही में एक इंटरव्यू में प्रतीक बब्बर ने एमी जैक्सन के साथ ब्रेकअप के बाद अपने जीवन के सबसे बुरे दौर के बारे में बात की, जब उनका दिल टूट गया था. अपने इस ब्रेकअप के बारे में बात करते हुए एक्टर ने कहा कि ‘एक दीवाना था एक अच्छी फिल्म थी, लेकिन फिर मुझे उस महिला (एमी) ​​से प्यार हो गया और बात बिगड़ गई और वह बस … मैं इसे सरल तरीके से कैसे कहूं … मुझे लगता है कि, बुरा दौर तब शुरू हुआ, जब मैंने वहां दिल टूटने का अनुभव किया. 25 साल की उम्र में दिल टूटने की बात ही अलग है, फिर मैं गायब हो गया’. Also Read - विद्या बालन के साथ प्रोड्यूसर ने किया था कुछ ऐसा कि, 6 महीने शीशा देखने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाई एक्ट्रेस

Also Read - Lock Upp: कंगना रनौत की जेल में आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं पूनम पांडे, सारा के एक्स हसबैंड अली मर्चेंट संग किया फ्लर्ट

‘एक दीवाना था’ के सेट पर हुई मुलाकात

दरअसल, पहली बार प्रतीक की एमी से मुलाकात 2011 में रिलीज हुई फिल्म ‘एक दीवाना था’ के सेट पर हुई थी. फिल्म के बाद एक्टर ने एमी जैक्सन के साथ अपने रिलेशन को लेकर जमकर सुर्खियां बटोरीं थी. दोनों ने एक दूसरे के नाम का टैटू भी बनवाया था. ‘एक दीवाना था’ में साथ काम करने के दौरान दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगे थे. दोनों ने 2012 में डेटिंग शुरू की, लेकिन उनका रिश्ता लंबे समय तक नहीं चला सका और दोनों अलग हो गए. वर्क फ्रंट की बात करें तो प्रतीक बब्बर जल्द ही अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म बच्चन पांडे (Bachchhan Paandey) में नजर आने वाले हैं