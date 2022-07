‘बिग बॉस ओटीटी’ और ‘बिग बॉस 15’ में काम करने के बाद प्रतीक सहजपाल एक लोकप्रिय चेहरा बन गए हैं. अब, अभिनेता रोहित शेट्टी द्वारा होस्ट किए गए ‘खतरों के खिलाड़ी 12’ में नजर आ रहे हैं. उन्होंने फुटबॉल में अपनी रुचि, विवादों से निपटने के तरीके और डांस रियलिटी शो का हिस्सा बनने की अपनी इच्छा के बारे में बताया. “बिग बॉस के बाद, मुझे खतरों के खिलाड़ी पर एक बिल्कुल अलग अनुभव हो रहा है. बिग बॉस में हम नियमित काम करते हैं और अपना जीवन जीते हैं. लेकिन यहां कुछ भी सामान्य नहीं है. जिस तरह के स्टंट हम करते हैं वह कभी आसान नहीं होता है. वे इसका हिस्सा नहीं हैं. सामान्य जीवन. आप आम तौर पर यह नहीं कहते हैं कि मैं पानी के नीचे स्टंट करके आ रहा हूं या जाऊं और केवल ऊंची कूद की कोशिश करूं. कोई भी स्टंट करने से पहले आपको हर बार मानसिक रूप से खुद को तैयार करना होगा.”Also Read - कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा के इस बिकिनी वीडियो ने मचाया तहलका, लोग बोले- उर्फी तो ऐसे ही बदनाम है

प्रतीक ने आगे कहा, "मैं किसी एक स्टंट को सबसे साहसी नहीं मान सकता क्योंकि सभी कठिन और चुनौतीपूर्ण हैं."

Pratik teased with Chetna

Rohit:”who u knw here”

Chetna”pratik did reality show fought a lot”

Nish”thakur toh gayo”

Rohit Pratik y u blushing red”

Pratik”kya ho raha hi kuch Samaja nai hai sir dost hai”

Aneri”pratik show your face u r red” 😆 🤣 #PratikFam #PratikSehajpal #kkk12 pic.twitter.com/zAFEY15XzL

