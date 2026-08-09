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हर हेडलाइन में कपिल शर्मा की 'एक्स-गर्लफ्रेंड' बनाए जाने पर भड़कीं प्रीति सिमोस, कहा 'काम मेरा, पहचान किसी और की'

Preeti Simoes Open Up On Kapil Sharma: टेलीविज़न प्रोड्यूसर प्रीति सिमोस ने कपिल शर्मा के साथ अपने पुराने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की है

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Published: August 9, 2026, 8:03 AM IST
हर हेडलाइन में कपिल शर्मा की 'एक्स-गर्लफ्रेंड' बनाए जाने पर भड़कीं प्रीति सिमोस, कहा 'काम मेरा, पहचान किसी और की'

Preeti Simoes Open Up On Kapil Sharma: टीवी प्रोड्यूसर प्रीति सिमोस ने कॉमेडियन कपिल शर्मा के साथ अपने पुराने रिश्ते को लेकर मीडिया में लगातार बनी रहने वाली चर्चाओं पर बात की है. दोनों के अलग होने के कई साल बाद भी, प्रीति को यह बात परेशान करती है कि उनकी प्रोफेशनल उपलब्धियों को पहचानने के बजाय, हेडलाइंस में उन्हें आज भी कपिल शर्मा की “एक्स-गर्लफ्रेंड” के तौर पर ही पहचाना जाता है. अपने बारे में इस्तेमाल किए जाने वाले इन लेबल्स पर बात करते हुए प्रीति ने कहा कि सालों तक उन्हें “किसी की गर्लफ्रेंड” के तौर पर जाना जाता था और ब्रेकअप के बाद वह “किसी की एक्स-गर्लफ्रेंड” बन गईं और उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने और अपना करियर बनाने के बावजूद, लोगों की बातचीत में अक्सर उनकी पहचान को सिर्फ़ उनके पुराने रिश्ते तक ही सीमित कर दिया जाता है.

काफी समय तक मैं किसी की गर्लफ्रेंड थी

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प्रीति सिमोस ने ‘फ्री प्रेस जर्नल’ को बताया, ‘काफी समय तक मैं किसी की गर्लफ्रेंड थी. फिर, जब हमारा ब्रेकअप हो गया और हम अपनी-अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, तो हर हेडलाइन में मैं किसी की ‘एक्स-गर्लफ्रेंड’ बन गई. इसका मेरे काम से कोई लेना-देना नहीं था. हमेशा यही कहा जाता था कि ‘फलां की एक्स-गर्लफ्रेंड’ या ‘फलां की गर्लफ्रेंड’. मुझे नहीं लगता कि दर्शकों को इसमें सच में कोई दिलचस्पी है. मुझे लगता है कि मीडिया का एक हिस्सा ऐसा मानता है कि लोग तभी क्लिक करेंगे जब आप किसी मशहूर नाम से जुड़े होंगे.’

अक्सर महिलाओं पर सारा दोष आता है

टीवी प्रोड्यूसर ने ब्रेकअप के बाद महिलाओं को झेलने पड़ने वाले दोहरे मापदंडों पर भी बात की है और उन्होंने कहा कि लोगों को शायद ही कभी पता होता है कि दो लोगों के बीच असल में क्या हुआ है, फिर भी अक्सर सबसे पहले महिलाओं को ही दोषी ठहराया जाता है या उनके बारे में राय बनाई जाती है और उनके अनुसार, ऐसी धारणाएं न केवल निजी जीवन पर असर डालती हैं, बल्कि बरसों की कड़ी मेहनत और प्रोफेशनल उपलब्धियों पर भी पानी फेर देती हैं. यह बहुत निराशाजनक है क्योंकि असल में कोई नहीं जानता कि दो लोगों के बीच क्या चल रहा है. हो सकता है कि वे दोस्त बनकर बहुत खुश हों, या फिर प्रोफेशनल माहौल में बस एक-दूसरे के साथ अच्छे से पेश आ रहे हों। लेकिन ‘गर्लफ्रेंड’ और ‘एक्स-गर्लफ्रेंड’ जैसे लेबल हमेशा लगे रहते हैं और अगर महिला हो, तो हमेशा यही मान लिया जाता है कि ‘ज़रूर उसी ने कुछ किया होगा’.

प्रीति सिमोस कौन हैं?

जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि प्रीति सिमोस एक जानी-मानी टेलीविज़न प्रोड्यूसर हैं और उन्होंने कई पॉपुलर प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, जिनमें ‘आखिरी सच’, ‘दिल दियां गल्लां’, ‘कॉमेडी नाइट्स विद कपिल’, ‘द कपिल शर्मा शो’, ‘कानपुरवाले खुरानाज़’, ‘गैंग्स ऑफ़ फ़िल्मिस्तान’ और सुनीता आहूजा का यूट्यूब शो शामिल हैं.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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