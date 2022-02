Pregnant Bharti Singh narrowly left from falling on the hunarbaaz Set: मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह अपने गुदगुदे अंदाज से लोगों के दिलों पर राज करती हैं. भारती सिंह प्रेग्नेंट हैं और उनका पांचवा महीना चल रहा है. ऐसे में भी वो लगातार काम कर रही हैं. भारती का कहना है कि वे डिलिवरी तक काम करना चाहती हैं ताकि उनका बच्चा भी मेहनती पैदा हो. हालांकि उनके पति हर्ष लिंबाचिया हमेशा भारती के साथ रहते हैं और उनका ख्याल रखते हैं. लेकिन हाल ही में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद भारती को हर्ष से खूब डांट पड़ी. दरअसल, ये कपल रिएलिटी शो हुनर बाज को होस्ट कर रहा है. शूटिंग के दौरान भारती हमेशा की तरह सेट पर मस्ती कर रही थीं ऐसी हालत में वो गिरते-गिरते बचीं.Also Read - Mithya के धमाकेदार ट्रेलर के बाद Huma Qureshi के लिए लाइन में लगी कई फिल्में, एक्ट्रेस बोलीं- भगवान दयालु हैं

इस वजह से हर्ष को काफी गुस्सा आ गया. उन्होंने भारती को कहा कि अगर आगे से वे उन्हें कई मस्ती करती हुईं दिखाई दे गई तो पिट जाएगी. ऐसे सब नहीं चलेगा. बैठो चुपचाप.’ हर्ष का इतना देखकर भारती को पति पर प्यार आ जाता है और वो हर्ष के गाल पर किस कर लेती हैं. Also Read - Pushpa स्टार Allu Arjun ने इस मामले में चिरंजीवी...रजनीकांत को पछाड़ा, फैंस बोले- 'फ्लावर नहीं फायर है ये'

View this post on Instagram A post shared by bharsh addict (@bharti.__haarsh__bhaarsh)

Also Read - Shark Tank India: BOAT कंपनी के मालिक से लेकर Sugar Cosmetic की सीईओ तक, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं शो के जजेस

भारती ने कुछ वक्त पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैंने हर्ष को अपनी प्रेग्नेंसी का बताया था उनकी आंखों में आंसू आ गए थे. उन्हें बच्चों से बहुत प्यार हैं.

बता दें भारती और हर्ष साल 2017 में शादी के बंधन में बंधे थे. दोनों ने कुछ दिनों पहले ही अपनी चौथी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट की है. दोनों ने बहुत ही धूमधाम से शादी की थी. शादी में कई कलाकार शामिल हुए थे.