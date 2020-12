कोरोना वायरल की जकड़ में साल 2020 रहा है, ये साल कई तरह से मुश्किल और चुनौतीपूर्ण रहा है. जहां एक तरफ पूरी दुनिया इस कहर से परेशान थी और अपने घरों में कैद थी, वहीं दूसरी तरफ इस दौरान कई सारे सितारे अपने बच्चों का भी इंतजार कर रहे थे. कोरोना वायरस की वजह से 2020 काफी मुश्किलों भरा साल रहा. लेकिन कुछ लोगों के लिए ये साल खुशियां लेकर आया. बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई सितारों के घर किलकारियां गूंजी तो कुछ सितारे जल्द ही इस लिस्ट में शामिल होने वाले हैं. Also Read - सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर पहली बार बोलीं करीना कपूर, कहा- जिस तरह से...

साल 2020 खत्म होने से पहले चलिए जानते हैं कि आखिर किन सितारों के घर आने वाले दिनों में एक नया मेहमान आने वाला है. बता दें कि अनुष्का शर्मा, करीना कपूर खान, अनिता हसनंदानी ने प्रेग्नेंसी की गुडन्यूज सुनाई है औऱ जल्द ही मां बनने वाली हैं. वहीं कुछ सितारे जैसे शिल्पा शेट्टी,अमृता राव साल खत्म होने से पहले मां बन चुकी हैं.



27 अगस्त 2020 में, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ खुशखबरी साझी की थी, कि वे दोनों पेरेंट्स बनने वाले है. दोनों ने साथ में एक फोटो भी शेयर की थी. तस्वीर में अनुष्का शर्मा का बेबी बंप साफ नजर आ रहा था.

And then, we were three! Arriving Jan 2021 ❤️🙏 pic.twitter.com/0BDSogBM1n

— Virat Kohli (@imVkohli) August 27, 2020