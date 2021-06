Nusrat Jahan Hot Photoshoot In Swimming Pool See Actress Hot Video: एक्ट्रेस और टीएमसी की सांसद नुसरत जहां (Nusrat Jahan) ने जब से निखिल जैन के साथ शादी की है लगातार वो चर्चा का विषय बनी हुई हैं. ब‍िजनेसमैन निखिल जैन (Nikhil Jain) से हुई अपनी शादी को नुसरत ने खुद ही अवैध बता दिया था और इसी बीच उनकेप्रेग्‍नेंट होने की खबरें भी सामने आ रही हैं. हालंकि उनके पित ने इस बच्चे से दूरी बना ली है, लेकिन इस दौरान एक्ट्रेस अपनी जिंदगी में मस्त हैं और वो सोशल मीडिया पर जमकर तस्वीरें औऱ वीडियो पोस्ट करती हैं. Also Read - TMC सांसद Nusrat Jahan की इन तस्वीरों ने बरपाया कहर, सिज़लिंग तेवर की तपिश ने उड़ाए होश...खुद देखिए

नुसरत जहां (Nusrat Jahan) जहां ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा है, 'नो रिस्क, नो स्टोरी.' वीडियो में नुसरत ब्लू एंड ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी है, जिसमें वो बेहद कमाल की लग रही हैं. पूल में नुसरत अलग-अलग अंदाज में पोज दे रही हैं और बेहद बोल्ड और हॉट लग रही हैं.

नुसरत (Nusrat Jahan) की प्रेग्‍नेंसी की खबर उनके बेबी बंप वाले फोटो सामने आई थी, जिसके बाद हंगामा मच गया था. वहीं पिछले कुछ दिन से निखिल और नुसरत (Nusrat Jahan) की शादी को लेकर विवाद बढ़ गया है. हाल ही में नुसरत (Nusrat Jahan) ने एक बयान जारी कर कहा कि भारतीय कानून के हिसाब से उनकी शादी नहीं हुई, इसलिए यह एक लिव-इन रिलेशनशिप था.