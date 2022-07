Preity Zinta Shares Throwback Pepsi Ad: बॉलीवुड की आज की फेमस जोड़ी, करीना कपूर और सैफ अली खान शादी से पहले फिल्मों और एड में साथ काम कर चुके हैं और इसकी उनके साथ उस दौर के सुपरस्टार एक्ट्रेस प्रीति जिंटा और क्यूट एक्टर फरदीान खान ने भी काम किया है. प्रीति ने शादी करने के बाद फिल्मों से दूरी बना ली है, लेकिन सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. फैंस के साथ सोशल मीडिया पर जुड़ी रहती हैं. ऐसे में एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर एक कमाल की थ्रौबेक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपने को-स्टार के साथ नजर आ रही हैं. प्रीति जिंटा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जो साल 2003 में एक बनाए गए पेप्सी के एड का हैAlso Read - कियारा आडवाणी जन्मदिन: सलमान के कहने पर 'आलिया' से बनीं कियारा, बचपन से कर रही हैं एक्टिंग

प्रीति जिंटा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जो 2003 में बने एक पेप्सी कमर्शियल का है. विज्ञापन के पहले भाग में, करीना कपूर और प्रीति जिंटा ने अपने पड़ोसियों सैफ अली खान और फरदीन खान से अनुरोध किया कि वे कोल्ड ड्रिंक की अपनी बोतल अपने रेफ्रिजरेटर में रखें क्योंकि उनके घर पर शाम की पार्टी है. सैफ और फरदीन खुशी से सहमत हैं, करीना ने कहा कि दोनों 'स्वीट बॉयज' हैं. शाम को लौटने पर प्रीति और करीना अपनी बोतलें खाली पाकर चौंक गईं. सैफ और फरदीन का कहना है कि उनकी बोतल लीक हो गई प्रीति उसके झूठ को पकड़ लेती है और उसे 'चोर' कहती है. ऐड के आखिर में दोनों अपने झूठ पर हंसते नजर आ रहे हैं. अभिनेत्री ने इसे कैप्शन दिया, 'मेजर थ्रोबैक, करीना कपूर खान, सैफ, फरदीन के साथ मस्ती.

ये एड पेप्सी कोल्ड ड्रिंक का है. इस एड में करीना, सैफ, फरदीन और प्रीति चारों ही कोल्ड ड्रिंक के लिए आपस में भिड़ते दिखाई देते हैं, उन दिनों कोल्ड ड्रिंक का ये एड बहुत फेमस हुआ करता था. कई स्टार्स और एक्टर्स कोल्ड ड्रिंक के एड में फीचर किए जाते थे. 90 के दशक के ये एड यूथ के बीच बहुत पसंद किए जाते थे. शाहरुख खान, एश्वर्या तक इन एड में कास्ट किए जा चुके हैं.

throwback to these pepsi commercials with bebo, saifu, fardeen and preity 🙂 #KareenaKapoorKhan | #SaifAliKhan | @FardeenFKhan | @realpreityzinta pic.twitter.com/WN80b0igif

— Z 🧩 (@_TIGERkiZOYA_) July 26, 2022