करोड़ों की शोहरत, फिर भी वृंदावन की राह! आखिर Premanand Ji Maharaj के पास किस सवाल का जवाब ढूंढने जाते हैं सितारे?

Premanand Ji Maharaj: विराट कोहली-अनुष्का शर्मा समेत कई बॉलीवुड सितारे प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद ले चुके हैं. ऐसे में लोग जानना चाहते हैं उनके किन उपदेशों की वजह से लोग उनके पास खिंचे चले जाते हैं.

Written by: Pooja Batra Edited by: Pooja Batra
Published: June 1, 2026, 4:35 PM IST
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Premanand Ji Maharaj: फिल्मी सितारें हो या फिर क्रिकेट के सुपरस्टार, जिंदगी बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, भीतर से उतनी ही चुनौतियों से भरी भी होती है. इसलिए कहा जाता है कि पैसा और शोहरत सबकुछ नहीं होता. बाहर का शोर वक्त के साथ आपके अंदर सन्नाटा पैदा करता है. ऐसे में लोग अपने भीतर चल रहे द्वंद का उत्तर जानना चाहते हैं. शायद यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सितार वृंदावन पहुंचकर प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद लेते दिखाई दिए. फिर वो मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली हों, अनुष्का शर्मा, बी-प्राक, रवि किशन या फिर आशुतोष राणा.

क्यों खिंचे चले आते हैं सितारे?

जब भी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का प्रेमानंद जी के सत्संग में शामिल होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर, संत ऐसा क्या उपदेश देते हैं जिससे चर्चित सितारे उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं. दरअसल, प्रेमानंद जी चमत्कार और तंत्र-मंत्र पर बात करने की बजाय सरल जीवन शैली, अच्छे कर्म और राधा नाम जप पर जोर देते हैं.

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सितारों को आखिर क्या मिलता है यहां?

जब भी कोई अभिनेता या खिलाड़ी दौलत- शोहरत कमाता है तो उसके सामने चुनौती होती है, कैसे वो मानसिक संतुलन बनाए रखे और तनाव से दूर रहे. हार का दबाव और आलोचना का डर, पर्सनल लाइफ का स्ट्रगल और लगातार परेशानियों के बीच लोगों की नजरों में बने रहने की मजबूरी अक्सर भीतर से इंसान को थका देती है. ऐसे में एक मात्र शांति का रास्ता ही काम आता है जिसका मार्गदर्शन प्रेमानंद जी महाराज करते हैं.

Virat-Anushka की मुलाकात क्यों बनी चर्चा का विषय?

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे वो आम लोगों के साथ बैठकर शांति से सत्संग सुनते हैं. यही प्रेमानंद जी की विशेषता है कि उनके पास आने वाला कोई व्यक्ति स्टार नहीं सिर्फ आम इंसान होता है.

प्रेमानंद जी का क्या है उद्देश्य?

विराट और अनुष्का की यात्राओं के बाद सोशल मीडिया पर प्रेमानंद जी महाराज को लेकर चर्चा काफी बढ़ी. इंस्टाग्राम, Reddit और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर लोग उनकी शिक्षाओं और आध्यात्मिक जीवनशैली पर बातचीत करते नजर आए और उन्हें फॉलो भी करने लगे. एक वीडियो में खुद प्रेमानंद जी ने भी कहा था कि उनका उद्देश्य मानव कल्याण का है. अगर कोई व्यक्ति किसी उपदेश से अपनी जीवनशैली में बदलाव कर सकता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है.

प्रेमानंद जी को क्या है बीमारी?

प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी की दोनों किडनियां खराब हैं. जिसे मेडिकल टर्म में क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज (PKD) कहा जाता है. इस वजह से उन्हें नियमित रूप से डायलिसिस पर रहना पड़ता है. स्वास्थ्य कारणों और डॉक्टरों की सलाह के बाद, उनकी पदयात्रा और भक्तों के साथ होने वाली एकांतिक वार्ताएं बंद कर दी गई हैं. संत, एकांतवास में चले गए हैं. हालांकि उनका एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं रहूं या ना रहूं. तुम खूब नाम जप करो. तुम्हारा मंगल होगा. उनके इस वीडियो ने भक्तजनों को इमोशनल कर दिया है.

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Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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