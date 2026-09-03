हनुमान मेकर्स को प्रेमानंद महाराज की दो टूक, 'रचनात्मक स्वतंत्रता' के नाम पर नीम करोली बाबा के जीवन से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए...

Premanand Maharaj warns Hanuman Ansh Makers: प्रेमानंद महाराज ने कहा कि नीम करौली बाबा पर फ़िल्म बनाना सेवा का एक रूप हो सकता है, लेकिन इसे तोड़-मरोड़कर पेश नहीं करना चाहिए

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/entertainment-hindi/premanand-maharaj-warns-hanuman-ansh-makers-creative-freedom-dont-add-anything-for-popularity-know-film-earn-50-crore-8515675/ Copy

Premanand Maharaj warns Hanuman Ansh Makers: ‘हनुमान अंश’ के मेकर्स ने नीम करौली बाबा की कहानी को पर्दे पर लाने से पहले प्रेमानंद महाराज से आध्यात्मिक मार्गदर्शन लिया था, लेकिन आध्यात्मिक गुरु ने टीम को सावधान भी किया और उन्हें चेतावनी दी कि वे ड्रामैटिक असर या लोकप्रियता के लिए किसी संत के जीवन और उनकी शिक्षाओं को तोड़-मरोड़कर पेश न करें. गुरु प्रेमानंद महाराज ने नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित फ़िल्म ‘हनुमान अंश’ के बारे में बात की है और इसके निर्माताओं को चेतावनी दी है कि वे मनोरंजन या लोकप्रियता के लिए इस सम्मानित संत की कहानी में कोई बदलाव न करें.

सम्मानित संत की कहानी में कोई बदलाव न करें- प्रेमानंद महाराज

फ़िल्म बनाने से पहले, प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद और मार्गदर्शन लिया. बातचीत के दौरान, उन्होंने सलाह दी कि स्क्रीन पर किसी सम्मानित आध्यात्मिक हस्ती के जीवन को किस तरह दिखाया जाना चाहिए. खबरों के मुताबिक, एक सत्संग के दौरान डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने महाराज से पूछा कि क्या आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हुए नीम करौली बाबा के जीवन को बड़े पर्दे पर लाना भी सेवा का ही एक रूप माना जा सकता है. तो इसपर महाराज ने जवाब दिया, ‘हां, यह भी सेवा का एक रूप बन सकता है’.

देखने से वैराग्य, भक्ति और ज्ञान की प्रेरणा मिलनी चाहिए

अनुप्रिया ने प्रेमानंद महाराज से पूछा कि क्या धार्मिक रास्ते पर चलते हुए फ़िल्म बनाना भी सेवा का एक रूप माना जा सकता है, जवाब में उन्होंने आगाह किया कि महान आध्यात्मिक हस्तियों के जीवन को दिखाना एक ज़िम्मेदारी का काम है. इसके जवाब में महाराज जी ने कहा कि ‘ऐसी हस्तियों को इस तरह पेश नहीं किया जाना चाहिए कि फ़िल्म को ज़्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए उसमें केवल दुनियादारी वाली बातें शामिल की जाएं. याद रखें कि महान आध्यात्मिक हस्तियों के जीवन का अनुसरण करना कठिन है. इसमें सांसारिकता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, उन्होंने आगे कहा कि ऐसे व्यक्ति का जीवन देखने से वैराग्य, भक्ति और ज्ञान की प्रेरणा मिलनी चाहिए.’ मेकर्स को ऐसे सीन या परफॉर्मेंस शामिल करने के खिलाफ भी चेतावनी दी, जिनसे आध्यात्मिक हस्ती के चरित्र को गलत तरीके से पेश किया जा सकता है.

आकर्षक बनाने के लिए बिना पुष्टि वाली बातें न जोड़ें

खास तौर पर नीम करौली बाबा के बारे में बात करते हुए प्रेमानंद महाराज ने कहा कि फ़िल्म बनाने वालों को सलाह दी कि वे बाबा के बारे में जो कुछ भी पढ़ और सुन चुके हैं, उसी पर टिके रहें और फ़िल्म को ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए बिना पुष्टि वाली बातें न जोड़ें. उन्होंने कहा कि भले ही दर्शक फ़िल्म न देखें, लेकिन फ़िल्म बनाने वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संत के जीवन को किस तरह दिखाया जा रहा है. प्रेमानंद महाराज ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि किसी महान आध्यात्मिक हस्ती के जीवन पर फ़िल्म बनाने वाले फ़िल्मकारों को उस भूमिका को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाना चाहिए.

25 दिनों में 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार

रिपोर्ट के अनुसार, ‘हनुमान अंश’ के मेकर्स ने फिल्म बनाते समय प्रेमानंद महाराज की सलाह को गंभीरता से लिया. खबरों के मुताबिक, फिल्म की शुरुआत धीमी रही, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर 17वें दिन के आसपास इसने रफ़्तार पकड़ी और इसके बाद भी फिल्म सिनेमाघरों में चलती रही और इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के अनुसार, लगभग 1.8 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फ़िल्म ने 27 दिनों में 72 करोड़ रुपये के आंकड़े तक पहुंच चुकी है.