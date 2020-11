Soumitra Chatterjee Demise: दिग्गज अभिनेता सौमित्र चटर्जी के निधन पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शोक व्यक्त किया. राष्ट्रपति कोविंद ने शोक व्यक्त करते ट्वीट किया, “सौमित्र चटर्जी के निधन से भारतीय सिनेमा ने एक दिग्गज अभिनेता को खो दिया है. वह सत्यजित रे की मास्टरपीस अपू ट्रायलॉजी के लिए खास तौर पर याद किए जाएंगे. उन्होंने अभिनय कला के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है.” Also Read - एयरलिफ्ट से दिल्ली लाए जाएंगे डॉक्टर, जानें अमित शाह के वो निर्देश, जिससे काबू में आएगा कोरोना!

राष्ट्रपति ने दूसरे ट्वीट में लिखा, “सौमित्र चटर्जी को उनके अभिनय के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्मभूषण और लेगियन डी’होनूर समेत कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले. उनके परिवार, फिल्म बिरादरी और उनके लाखों प्रशंसकों के लिए संवेदना”.

प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, “सौमित्र चटर्जी का निधन विश्व सिनेमा के साथ-साथ पश्चिम बंगाल और पूरे देश के सांस्कृतिक जीवन के लिए बहुत बड़ी क्षति है. उनके निधन से अत्यंत दुख हुआ है. परिजनों और प्रशंसकों के लिए मेरी संवेदनाएं. ओम शांति!”

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट में लिखा, “सौमित्र चटर्जी के निधन के बारे में सुनकर बड़ी गहरी पीड़ा हुई. एक प्रतिभावान अभिनेता जो बांग्ला सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर ले गए. सौमित्र दा के निधन से भारतीय सिल्वर स्क्रीन ने एक रत्न खो दिया है. मेरे विचार और प्रार्थनाएं उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं. शांति शांति शांति.”

बता दें कि सौमित्र चट्टोपाध्याय ने अपने किरदारों के माध्यम से वह कर दिखाया, जो शायद बहुत कम कलाकार ही कर पाते हैं. उन्होंने पहले से फिल्मों में दिखाए जा रहे पुरानी अवधारणाओं को तोड़ा, किरदारों को नए सिरे से प्रस्तुत करने पर जोर दिया, आम नागरिक के जीवन को पर्दे पर उकेरने का निर्णय लिया. उन्हें खूब लोकप्रियता भी मिली, लेकिन बावजूद इसके वह वास्तविकता से जुड़े रहे.