Priya Banerjee would ask a blind date to take Covid test first on valentines month love romance-अभी प्यार का महीना चल रहा है और डेटिंग पॉइंट्स पर जोड़ों की भीड़ है लेकिन अभिनेत्री प्रिया बनर्जी डेटिग को लेकर सहज महसूस नहीं कर रही हैं. उनका मानना है कि कोविड-19 के कारण ब्लाइंड डेट पर जाना सुरक्षित नहीं है. यह पूछे जाने पर कि क्या वो ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए सहज हैं, इस पर प्रिया ने कहा, “नहीं. मैं महामारी के कारण ऐसी डेट पर जाने से डरूंगी. मैं उस व्यक्ति से पहले कोविड टेस्ट कराने के लिए कहूंगी.” Also Read - Anupamaa Spoiler Alert 15 Feb: काव्या ने मारा पाखी को थप्पड़, क्या वनराज झेल पाएगा अनुपमा का विकराल रूप?

वहीं महामारी के कारण डेटिंग कॉन्सेप्ट में आए बदलाव को लेकर उन्होंने कहा, “अब जब लोग घर पर फंसे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि वे ऐसे में इनडोर मीटिंग करना ही पसंद करेंगे. वैसे भी मैं तो महामारी से पहले भी इस तरह की डेट करना ही पसंद करती थी. अपना पसंदीदा फूड और वाइन ऑर्डर करके घर पर ही एक रोमांटिक फिल्म देखना मुझे हमेशा से पसंद रहा है.” Also Read - 'Mirzapur 2' में Munna भैया की बीवी का किरदार करने वाली Isha Talwar हैं बेहद Hot, अपने हुस्न के जादू से करती हैं घायल...देखें Photos

View this post on Instagram A post shared by Priya Banerjee (@priyabanerjee)

View this post on Instagram A post shared by Priya Banerjee (@priyabanerjee)

View this post on Instagram A post shared by Priya Banerjee (@priyabanerjee)

काम को लेकर बात करें तो प्रिया आगामी वेब सीरीज ‘बेकाबू’ के दूसरे सीजन में दिखाई देंगी. यह रोमांटिक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज अल्ट बालाजी पर स्ट्रीम होगी. है, और कई वेब फिल्म्स हैं जिनपर बाद में चर्चा होगी.