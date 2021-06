Happy Birthday Priyamani Know Interesting Things About Actress: ‘द फैमिली मैन 2’ (The Family Man 2) फेम साउथ सिनेमा की एक्ट्रेस प्रियामणि (Priyamani) आज अपना जन्मदिन मना रही हैं और खास बात है कि उनकी वेब सीरीज ‘द फैमिली मैन 2’ (The Family Man 2) आज ही रिलीज हुई है, ऐसे में उनके लिए ये दिन बेहद खास. आज उनके जन्मदिन पर मौके पर आइए जानते हैं एक्ट्रेस से जुड़ी हुई कुछ खास बातें. Also Read - The Family Man 2 के बैन की उठी मांग तो Manoj Bajpayee ने जारी किया बयान, बोले- 'बहुत मेहनत की है...पहले देख लीजिए'

द फैमिली मैन 2 में मनोज बाजपेयी की पत्नी का किरदार निभाने वालीं प्रियमणि ने साल 2003 में तेलुगू फिल्म से की थी. इसके बाद प्रियामणि ने कई तेलुगू, तमिल और मलयालम फिल्म में काम किया है. शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में प्रियमणि ने 1,2,3,4 गेट्स ऑन द डांस फ्लोर गाने में नजर आई थीं. परुथिवीरण फिल्म में प्रियामणि की शानदार परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला था.



आज एक्ट्रेस प्रियामणि का जन्मदिन (Priyamani Birthday) भी है ऐसे में आज हम आपको उनके उस लुक से मलिवाएंगे जो बहुत कम लोगों ने देखा है. तेलुगू फिल्म 'द्रोणा' (Drona) में एक्ट्रेस के दिलकश अंदाज की. साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म 'द्रोणा' में एक्ट्रेस प्रियामणि अपने सबसे बोल्ड और हॉट लुक में नजर आई थीं. इस फिल्म में उनके बिकिनी लुक (Priyamani Bikini Look) वाले अवतार ने तहलका मचा दिया था. फिल्म में उनके अपोजिट फेमस एक्टर नितिन (Nithiin) लीड रोल में थे. इस फिल्म में नितिन और प्रियामणि (Nithiin Priyamani) के रोमांस की भी खूब चर्चा हुई थी.



बहुत कम लोग जानते होंगे कि प्रियमणि बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन की कजिन हैं. प्रियामणि ने साल 2017 में मुस्तफा राज से शादी की थी और उनके साथ रोमांटिक फोटोज शेयर करती रहती हैं. आज ‘द फैमिली मैन 2’ को रिलीज किया गया है और इसमें भी प्रियामणि के रोल को काफी पसंद किया जा रहा है.