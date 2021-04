Priyanka Chopra, Nick Jonas pledge support for COVID 19 relief in India: भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, हर तरफ बेबसी का मंजर है. ऐसे में हर कोई अपने तरीके से एक दूसरे की मदद में जुटा हुआ है. वहीं कई सारे सितारे भी इस दौरान लोगों की मदद को आगे आए हैं और भारत से दूर बैठी प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने एक बार फिर से कोरोना की जंग में अपना योगदान दिया है. प्रियंका चोपड़ा(Priyanka Chopra) ने अपने पति निक जोनस(Nick Jonas) के साथ मिलकर एनजीओ के जरिए भारद की मदद कर रही हैं. प्रियंका (Priyanka Chopra) ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी और साथ ही सभी को मुश्किल समय में एक साथ खड़े रहने का बात कही है. Also Read - Maharashtra Lockdown Extension: महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ना तय- आज ऐलान संभव; पाबंदियों में मिलेगी छूट या...

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) वीडियो में कहती हैं, ”हमें क्यों फर्क पड़ता है? ये समय इतना अति आवश्यक क्यों है? मैं लंदन में बैठी हूं और भारत में रह रहे अपने परिवार और दोस्तों से सुन रही हूं कि कैसे वहां अस्पतालों की क्षमता खत्म हो गई है, ICU में जगह नहीं है, एम्बुलेंस व्यस्त हैं. ऑक्सीजन सप्लाई कम है, शमशान घाटों में ढेरो अंतिम संस्कार एक साथ हो रहे हैं, क्योंकि मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है. भारत मेरा घर है और इस समय घायल है. Also Read - Work From Home: काम के बीच में जरूर लें शॉर्ट ब्रेक, नहीं तो करना पड़ सकता है इस बड़ी दिक्कत का सामना



प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने आगे कहा, ”हमें एक ग्लोबल कम्युनिटी के तौर पर चिंता करने की जरूरत है. और मैं बताती हूं कि आपको चिंता करने की जरूरत क्यों है. क्योंकि जब तक सभी सुरक्षित नहीं होंगे, कोई सुरक्षित नहीं होगा. तो कृपया करके अपने साधनों का इस्तेमाल करें और अपनी एनर्जी को इस महामारी को रोकने में लगाएं.



प्रियंका (Priyanka Chopra) ने लिखा, ‘भारत…मेरा घर इस वक्त कोविड के प्रकोप से जूझ रहा है और हम सभी को मदद करती हैं. लोग मर रहे हैं. हर जगह बीमारी है और ये तेजी से बढ़ रहा है’. इसके बाद प्रियंका ने कोविड रिलीफ के फंड के बारे में बताया जिसकी मदद से भारत की मदद की जाएगा. प्रियका ने इस बारे में बताया, ‘मैंने और निक ने अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट कर लिया है.

बता दें कि प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) लगातार भारत की हालत पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने लगातार मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं. इससे पहले भी प्रियंका (Priyanka Chopra) ने फैंस से घर पर रहने की अपील की थी और साथ ही यूएस के राष्ट्रपति से भारत की मदद करने और साथ ही दवाईयां और वैक्सीन भिजवाने की बात कही थी.