भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस व उनके पति और पॉप सिंगर निक जोनस को फ्रांस की राजधानी, जो ‘सिटी ऑफ लव’ के नाम से भी मशहूर है, में एक-दूसरे के संग रोमांस करते हुए देखा गया. निक ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर प्रियंका के साथ वाली अपनी एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को साझा किया है.

इस तस्वीर के कैप्शन में निक ने लिखा, “द सिटी ऑफ लव.”

A post shared by Nick Jonas (@nickjonas) on Jun 24, 2019 at 5:58am PDT

इसका जवाब प्रियंका ने एक किस ईमोजी के साथ दिया है.

June 24, 2019 – Nick Jonas and Priyanka Chopra spotted on their way to a boat cruise on the River Seine in Paris, France. pic.twitter.com/rhkKDCsgfJ

— Nick Jonas News (@JNNewsMedia) June 24, 2019