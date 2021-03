Priyanka Chopra and Nick Jonas steel Oscar Trophy 2021 see in Pics- प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने अपनी बेहतरीन ऐक्टिंग के दम पर हॉलीवुड में भी अपनी खास पहचान बना ली है. प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनास की अच्छी बॉन्डिंग है. हाल ही में ऑस्कर्स 2021 (Oscars 2021) के नॉमिनेशन की घोषणा हुई. इसे इंडस्ट्री के इस फेवरेट कपल ने होस्ट किया. नीले रंग के गाउन में प्रियंका और पीले रंग के सूट में निक बेहद खूबसूरत लग रहे थे. Also Read - Bigg Boss के बाद Arshi Khan के बदले तेवर, नाइटी की जगह खुली डीप नेक ड्रेस में आईं नज़र

शो की कुछ तस्वीरें एक्ट्रेस ने शेयर की हैं. इनमें एक फोटो काफी दिलचस्प है. जिसमें ये कपल ऑस्कर की ट्रॉफी चुपके से ले जाते हुए दिख रहे हैं.

बता दें, इस शो में कुल 23 कैटेगरी के नॉमिनेशन अनाउंस किए गए. जिन्हें प्रियंका-निक ने दो हिस्सों में रिवील किया.