By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास ने गोल्डन ग्लोब्स 2026 पर बिखेरा ग्लैमर, स्टाइलिश अंदाज से जीता दिल
प्रियंका और निक ने रेड कार्पेट पर कदम रखते ही फोटोग्राफर्स और मीडिया के बीच अपने अनोखे अंदाज में पोज दिया. उनकी प्यार भरी झलक ने वहां मौजूद हर किसी का दिल जीत लिया.
गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स के रेड कार्पेट पर देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनास ने अपनी एंट्री से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. इस मौके पर प्रियंका ने अपने स्टाइलिश अंदाज से सबको चौंका दिया. प्रियंका और निक ने रेड कार्पेट पर कदम रखते ही फोटोग्राफर्स और मीडिया के बीच अपने अनोखे अंदाज में पोज दिया. उनकी प्यार भरी झलक ने वहां मौजूद हर किसी का दिल जीत लिया. प्रियंका ने इस मौके पर नेवी ब्लू कलर की ड्रेस पहनी थी, जो फ्रेंच लग्जरी ब्रांड की थी. गाउन के टॉप में खास डिजाइन और स्कर्ट में लेयर्स ने उनके लुक को और शानदार बना दिया. वहीं, निक जोनास क्लासिक ब्लैक सूट में नजर आए.
ड्रेस की खूबसूरती के साथ प्रियंका ने जूलरी का भी कमाल दिखाया. उन्होंने बुलगारी का डायमंड नेकलेस पहना, जो उनकी ड्रेस के साथ पूरी तरह मेल खा रहा था. इसके अलावा, हाथों में बड़ी डायमंड रिंग और टॉप के डिजाइन ने उनके लुक में और निखार लाया. उनके इस स्टाइलिश अंदाज ने सोशल मीडिया पर भी तहलका मचा दिया और तस्वीरें वायरल हो गईं. इस इवेंट में प्रियंका को प्रेजेंटर के रूप में भी आमंत्रित किया गया था.
गोल्डन ग्लोब ने ऑफिशियल ‘एक्स‘ अकाउंट पर इवेंट में शामिल होने वाले सितारों के बारे में जानकारी दी थी. इनमें आयो एडेबिरी, चार्ली, क्रिस पाइन, कोलमैन डोमिंगो, डकोटा फैनिंग, हेली स्टेनफेल्ड, अमांडा सेफ्राइड, मेलिसा मैककार्थी, माइली साइरस, ऑरलैंडो ब्लूम, स्नूप डॉग, वांडा साइक्स, जो कीरी, कीगन-माइकल की, क्वीन लतीफा और जॉन बेटमैन जैसे सितारे शामिल रहे.
काम की बात करें तो प्रियंका जल्द ही ‘द ब्लफ‘ फिल्म में नजर आएंगी. यह फिल्म एक एक्शन थ्रिलर है, जिसमें समुद्री लुटेरों की खतरनाक दुनिया दिखाई गई है. इस फिल्म में प्रियंका एर्सेल बॉडन नाम की एक निडर और ताकतवर महिला का किरदार निभा रही हैं, जो कभी ‘ब्लडी मैरी‘ के नाम से जानी जाने वाली एक खूंखार समुद्री डाकू रह चुकी है. यह भूमिका प्रियंका के अब तक के किरदारों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें केवल एक्शन ही नहीं, बल्कि भावनात्मक गहराई भी देखने को मिलेगी. यह फिल्म 25 फरवरी 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी. (इनपुट्स– आईएएनएस)
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें