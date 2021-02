Priyanka Chopra and Nick Jonas wants to have many kids talk about family Planning-अमेरिकी पॉप स्टार निक जोनस ने कहा कि पत्नी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के साथ एक बड़ा परिवार करने की उनकी योजना है. उन्होंने प्रियंका को अपने जीवन का एक बेहद अहम हिस्सा बताया. Also Read - यामी गौतम पहली बार पर्दे पर निभा रही हैं ऐसा किरदार, कहा- बॉडी लैंग्वेज की बारीकियों पर...

निक ने बातचीत में बच्चों के बारे में पूछे जाने पर कहा, “यह एक खूबसूरत यात्रा होने जा रही है, और मैं ढेर सारे बच्चों की उम्मीद करता हूं.” Also Read - सोनम कपूर ने शेयर किया पति आनंद के साथ रोमांटिक फोटो, KISS करते आए नज़र, ऐसे किया था इजहार

गायक जिन्होंने 2018 में प्रियंका से शादी रचाई थी, वह अभी भी उनके प्यार में काफी डूबे मालूम पड़ते हैं. Also Read - Looop Lapeta First Look: 'लूप लपेटा' में इस नए अवतार में दिखेंगी Taapsee Pannu, वॉशरूम से शेयर किया फोटो

उन्होंने कहा, “वह (प्रियंका) मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं और यह स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा है जिसकी हम आशा करते हैं, और भगवान की इच्छा से यह साथ में होगा. हम एक-दूसरे को पाकर खुशनसीब महसूस करते हैं.”