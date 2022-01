Priyanka Chopra and Nick Jonas welcome a baby girl: बॉलीवुड और हॉलीवुड के पावर कपल के तौर पर मशहूर देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) निक जोनस (Nick Jonas) हाल ही में माता-पिता बने हैं और प्रियंका चोपड़ा भी पेरेंट्स क्लब में शामिल हो गई हैं. प्रियंका ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने मां बनने की खबर देकर सभी को चौंका दिया. इस कपल ने सेरोगेसी के जरिए अफने पहले बच्चे का स्वागत किया है. प्रियंका (Priyanka Chopra Nick Jonas Welcome Baby) के बेबी पर अभी सस्पेंस ही बना हुआ है, दरअसल कपल ने अपने पोस्ट में इस बात की जानकारी फैंस को नहीं दी है. ऐसे में अब हर कोई अब जानना चाहता है कि आखिर प्रियंका (Priyanka Chopra Nick Jonas Become Parents) और निक के घर बेबी बॉय हुआ है या गर्ल.