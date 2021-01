नई दिल्ली: साल 2003 में आई फिल्म ‘द हीरो: लव स्टोरी ऑफ़ अ स्पाई’ से बॉलीवुड में कदम रखने वाली अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने इस बात की जानकारी दी है कि उनकी वेब फिल्म ‘वी कैन बी हीरोज’ (WE CAN BE HEROES) के सीक्वेल पर काम शुरू कर दिया गया है. अभिनेत्री ने मंगलवार को ट्विटर पर बताया कि इस सुपरहीरो फिल्म के रिलीज होने के महज चार हफ्तों के भीतर इसे 4.4 करोड़ घरों में देखा गया. प्रियंका लिखती हैं, ” ‘वी कैन बी हीरोज’ की रिलीज के चार हफ्तों में 4.4 करोड़ परिवारों ने इसे देखा और अब ब्रेकिंग न्यूज यह है कि इस सुपरहीरो फिल्म की अगली कड़ी भी आ रही है. रॉबर्ट रोड्रिग्ज और नेटफ्लिक्स के साथ इसके सीक्वेल पर काम शुरू हो गया है.” Also Read - कॉमेडी किंग कपिल शर्मा करेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू? Video शेयर कर कहा- 'अफवाहों पर ध्यान न दें'

रोड्रिग्ज द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म उनकी फ्रेंचाइजी ‘द एडवेंचर्स ऑफ शार्कबॉय एंड लावागर्ल इन 3-डी’ और ‘स्पाई किड्स’ का स्पिन-ऑफ है. फिल्म में प्रिंयका को मिस ग्रेनेडा के किरदार में देखा गया है, जो जो महाशक्तिशाली बच्चों से एक संस्थान की लीडर हैं. इसमें उनके किरदार के कई सारे पहलू हैं.

In their first four weeks, it’s projected that 63 million households will have courted Shondaland’s Bridgerton and 44 million households will have suited up for Robert Rodriguez’s We Can Be Heroes, making this our biggest viewing week between Christmas and New Year’s ever! pic.twitter.com/dWoLCWn6NO

— Netflix (@netflix) January 4, 2021