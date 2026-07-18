44वें जन्मदिन पर प्रियंका को मिला खास तोहफा, राजामौली ने रिलीज किया 'वाराणसी' से उनका धांसू फर्स्ट लुक

priyanka chopra varanasi first look revealed: प्रियंका चोपड़ा के फैंस के लिए जन्मदिन पर बड़ा सरप्राइज सामने आया है. एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में उनका पहला लुक जारी हो गया है.

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प्रियंका चोपड़ा भारतीय सिनेमा का बड़ा नाम है, इन्होंने एक से बढ़ एक शानदार फिल्में दी हैं. सिर्फ देश स्तर पर ही नहीं आज प्रियंका चोपड़ा ग्लोबस स्तर भी नाम कमा चुकी हैं. उन्होंने कुछ हॉलीवुड फिल्में भी की हैं. महज 18 साल की उम्र में उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर लिया था और यहीं से शुरू हुआ था उनका सफर, जिसके बाद वो कभी नहीं रुकीं. उन्होंने आंदाज, कृष, डॉन, अग्निपथ, बाजीराव मस्तानी, बरफी जैसी सानदार फिल्में दीं.

पहला लुक जारी-

1 दिसंबर 2018 को प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिकी सिंगर निक जोनस से शादी की. अब प्रियंका हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में प्रोजेक्ट्स कर रही हैं और अपनी बेटी मालती के साथ फैमिली टाइम एंजॉय कर रही हैं, वे कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्क और ग्लोबल भारतीय का बेहतरीन उदाहरण हैं. आज यानी 18 जुलाई को वो अपना 44वां जन्मदिन मना रही है, इस खास मौके पर निर्देशक एस.एस. राजामौली समेत फिल्म वाराणसी की टीम ने अभिनेत्री का पहला लुक जारी किया, जिसमें उन्हें फिल्म में उनके किरदार मंदाकिनी के रूप में दिखाया गया है.

मशहूर निर्देशक एस.एस राजामौली ने इंस्टाग्राम पर प्रियंका की दो तस्वीरें शेयर कीं। पहली तस्वीर में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा इंटेंस अवतार में नजर आ रही हैं, काले रंग की कॉर्सेट-स्टाइल आउटफिट में अभिनेत्री तीखे एक्सप्रेशन दे रही हैं. गर्म, एम्बर लाइट वाले बैकग्राउंड के सामने यह तस्वीर मंदाकिनी के किरदार के पावरफुल साइड की ओर इशारा करती है.

कूल अंदाज में दिखीं प्रियंका-

वहीं, दूसरी तस्वीर में प्रियंका बेफिक्र और मस्तमौला अंदाज में हैं. व्हाइट क्रॉप टॉप, ब्लैक कार्गो पैंट और कंधों पर बेज जैकेट पहने एक्ट्रेस हाथ फैलाकर हवा में उछलती हुई दिख रही हैं. अभिनेत्री की मुस्कान, उनके कैरेक्टर का जिक्र राजामौली ने अपने कैप्शन में किया. उन्होंने लिखा, “जब वह मुस्कुराती है तो बहुत प्यारी और सुकून देने वाली लगती है और जब नहीं मुस्कुराती, तो उसके गुस्से और तेवर आग जैसे लगते हैं.”

भारतीय सिनेमा में वापसी-

इसी के साथ ही, प्रियंका चोपड़ा के सह-कलाकार महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन ने भी इंस्टाग्राम पर अभिनेत्री का पहला लुक शेयर किया. अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा आगामी फिल्म ‘वाराणसी’ के साथ भारतीय सिनेमा में वापसी कर रही हैं. इसमें उनके साथ महेश बाबू ‘रुद्र’ नाम का एक कैरेक्टर निभा रहे हैं, जबकि पृथ्वीराज सुकुमारन ‘कुंभा’ विलेन का किरदार निभाते दिखेंगे. प्रियंका चोपड़ा फिल्म में ‘मंदाकिनी’ का रोल कर रही हैं.

फिल्म का टाइटल शुरू में ‘ग्लोबट्रॉटर’ बताया जा रहा थाऔर आखिरकार पिछले साल 13 नवंबर को हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में हजारों एक्साइटेड फैंस की मौजूदगी में एक बड़े इवेंट में इसका खुलासा किया गया. उम्मीद जताई जा रही है कि यह फिल्म अगले साल अप्रैल में रिलीज की जाएगी (input-आईएएनएस)