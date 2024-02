Priyanka Chopra ने छोटी फैन की इच्छा ऐसे की पूरी, दिन बना देगा ये Video

Priyanka Chopra Video: प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) उन एक्ट्रेस में से एक हैं जो अपने फैन के साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं औऱ वो हमेशा उनके साथ तस्वीरें और वीडियो क्लिक करवाती रहती हैं. ऐसे में हाल ही में प्रियंका ने फिर से एक फैन का दिल जीत लिया है. दरअसल हाल ही में वे एक कॉन्सर्ट का हिस्सा थीं जिसमें जोनस ब्रदर परफॉर्म कर रहे थे. इस मौके पर एक छोटी बच्ची संग प्रियंका चोपड़ा का वीडियो वायरल (Priyanka Chopra Video) हो रहा है जिसमें वो नन्ही से बच्ची देसी गर्ल से कुछ वादे करने को कह रही है और उनके हाथों में जोनस ब्रदर के लिए कुछ तोहफा दे रही हैं और उनसे वादा ले रही हैं कि वो उन्हें दे दें. ऐसे में एक्ट्रेस ने इसके बाद जो कुछ किया है वो अब हर किसी का दिल जीत रहा है.

प्रियंका पति निक और उनके भाईयों के कॉन्सर्ट में अक्सर उन्हें सपोर्ट करने पहुंचती है और हला ही में जब वो इवेंट में पहुंची तो इस दौरान एक छोटी फैन ने प्रियंका से कुछ मांगा और उसने प्रियंका से कुछ वादा भी लिया थआ. दरअसल एक महिला ने अपने एक्स हैंडल पर एक बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया है जिसमें प्रियंका एक छोटी बच्ची के पास आती दिख रही हैं और इस दौरान उस छोटी फैन के हाथों में ढेर सारे बैंड थे, इसके बाद उसने प्रियंका के पास आने के बाद वो अपने हाथ में से एक-एक करके तीन बैंड निकालती है और उसे जोनस ब्रर्दस तक पहुंचाने के लिए प्रियंका को देती है.

इस वीडियो को शेयर करने के बाद महिला ने जोनस ब्रदर्स की इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर की गई. इस फोटो में एक स्कीनशॉट शेयर किया है जिसे प्रियंका ने पोस्ट किया है. दरअसल इस फोटो में प्रियंका ने उस बच्ची द्वारा दिए गए बैंड को जोनस ब्रर्दस तक पहुंचाने के बाद क्लिक कर पोस्ट किया था, जिसका स्क्रीनशॉट शेयर कर महिला ने प्रियंका चोपड़ा धन्यवाद दिया और लिखा, ‘अपना वादा निभाने के लिए धन्यवाद आप ने मेरी बेटी की शाम को यादगार बना दिया’.

Thank you @priyankachopra for keeping your promise. She will never forget this and I will forever be grateful for you being so sweet and kind to her! You left a huge impression and again made her love the boys even more. @jonasbrothers @thejonasfans_ pic.twitter.com/Y7aoz13i3N

— Annie 🐱 (@MrsMeowzilla) February 10, 2024