Priyanka Chopra Celebrated Karwa Chauth Without Nick Jonas Singer Says So Beautiful So Elegant

Priyanka Chopra ने निक के लिए मनाया करवा चौथ, पति ने कहा 'So Beautiufl So Elegent'

Priyanka Chopra Karva Chauth: प्रियंका चोपड़ा ने इस बार बिना निक जोनस के ही करवा चौथ मनाया और इस दौरान उन्होंने कुछ कमाल की फोटोज शेयर की हैं.

Priyanka Chopra Celebrate Karva Chauth: कल पूरे देश में करवा चौथ का जश्न मनाया गया है और इस दौरान हर शादीशुदा महिला ने अपने पतियों संग इस खास त्योहार को मनाया है. इस दौरान बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने भी अपने पति निक जोनस (Nick Jonas) के लिए करवा चौथ मनाया है और हर बार कि तरह उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया. जहां परिणीति चोपड़ा ने अपने नए-नवेले दूस्हे राजा राघव चड्ढा के साथ अपना पहला करवा चौथ सेलिब्रेट किया, वहीं प्रियंका चोपड़ा ने इस बार पति से दूर रहकर ये त्योहार मनाया है. बता दें कि हाल ही में प्रियंका चोपड़ा मुंबई लौटी हैं. वह ‘मामी फिल्म फेस्टिव’ के साथ-साथ पिछले दिनों आयोजित ‘जियो वर्ल्ड प्लाज़ा’ के ओपनिंग इवेंट का भी हिस्सा रहीं. बुधवार को देसी गर्ल ने भी करवा चौथ मनाया और चांद की पूजा की, हालांकि इस दौरान वो अपने पति से दूर रही लेकिन दोनों एक दूसरे पर प्यार बरसाना नहीं भूले.

प्रियंका ने ऐसे मनाया करवा चौथ

प्रियंका ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ झलकियां शेयर की हैं जिसमें छलनी और चांद का नजारा है . बता दें कि हाल ही में प्रियंका चोपड़ा मुंबई लौटी हैं. वह ‘मामी फिल्म फेस्टिव’ के साथ-साथ पिछले दिनों आयोजित ‘जियो वर्ल्ड प्लाज़ा’ के ओपनिंग इवेंट का भी हिस्सा रहीं. बुधवार को देसी गर्ल ने भी करवा चौथ मनाया और चांद की पूजा की. हालांकि, प्रियंका ने अपने पोस्ट में ये भी बताया है कि करवा चौथ की रात ही वह मुंबई से अपने पति के घर के लिए रवाना हो चुकी हैं. इस तस्वीर को शेयर करते हुए सिटाडेल एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा,”सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं,” उन्होंने इस पोस्ट में अपने पति निक को भी टैग किया है.

निक जोनस ने कहा So Beautiful So Elegant…

गुरुवार की सुबह, निक जोनस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपनी पत्नी प्रियंका चोपड़ा की एक तस्वीर पोस्ट की. एक्ट्रेस हरे रंग की सब्यसाची साड़ी में खूबसूरत लग रही थीं, जिसे उन्होंने हाल ही में मुंबई में एक ग्रैंड, सितारों से भरे इवेंट के लिए पहना था. निक, प्रियंका के साड़ी लुक पर फिदा हो गए और फोटो पर कमेंट करते हुए निक ने कहा So Beautiful So Elegant just looking like a wow.

प्रियंका चोपड़ा वर्क फ्रंट

प्रियंका चोपड़ा के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें हाल ही में हॉलीवुड फिल्म लव अगेन में देखा गया था. इस फिल्म में वे सैम ह्यूगन संग नजर आई थी, वहीं उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में ‘हेड्स ऑफ स्टेट’ है बॉलीवुड की बात करें तो, एक्ट्रेस को फरहान अख्तर की फिल्म ‘जी ले जरा’ में काम करना था. हालांकि फिलहाल डेट ना मिलने की वजह से फिल्म की शूटिंग को होल्ड पर रक दिया गया है