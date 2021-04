Meera Chopra Blame Priyanka Chopra As She Didn’t Get Work On Bollywood: प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) की कजिन मीरा चोपड़ा (Meera Chopra) अगर आपको याद हों तो बता दें कि एक्ट्रेस ने ‘गैग ऑफ घोस्ट्स’ से अपना डेब्यू किया था. बता दें कि प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) की दूसरी कजिन बहन परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) का करियर अच्छा चल रहा है लेकिन उनकी कजिन मीरा (Meera Chopra) ने कहा कि उन्हें आज तक जो भी काम मिला है वो प्रियंका चोपड़ा की वजह से नहीं मिला है. Also Read - देसी गर्ल Priyanka Chopra ने न्यूयॉर्क में खोला अपना नया रेस्त्रां 'Sona', मेन्यू होगा डोसा-पकौड़ा- See Pictures

मीरा चोपड़ा (Meera Chopra) ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया औक कहा कि 'लोग यही कहते हैं कि लो प्रियंका चोपड़ा की बहन आ गई, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे रोल नहीं दिलवाया है. मैं ईमानदारी से कहती हूं कि प्रियंका (Priyanka Chopra) ने मुझे कोई काम नहीं दिलवाया है. मीरा कहती हैं कि मुझे कभी भी किसी प्रोड्यूसर की जरुरत होती थी तो वे मुझे कास्ट नहीं करते थे क्योंकि मैं प्रियंका की बहन हूं. प्रियंका के साथ मेरा रिश्ता होना मेरे करियर के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन हां, लोगों ने मुझे गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था.'



मीरा चोपड़ा (Meera Chopra) ने अपने ऐक्‍ट‍िंग करियर की शुरआत तमिल और तेलुगू फिल्‍मों से की थी, ‘1920 लंदन’ जैसी बॉलिवुड फिल्‍मों में नजर आने वाली मीरा कहती हैं, ‘बॉलीवुड ने मुझे कभी ग्रांटेड नहीं लिया, ऐसा इसलिए था कि उन्‍हें पता था कि मैं तमिल फिल्‍मों में काम कर के आई हूं. लोगों को यह भी पता था कि मैं फिल्‍मी परिवार से हूं, मुझे प्रियंका की बहन होने का बस यही फायदा हुआ’.