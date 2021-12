Priyanka Chopra Not Happy As Someone Call Actress Nick Jonas Wife: बॉलीवुड की देसी गर्लप्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) बॉलीवुड से लेकर हॉलीुड तक में अपनी पहचान बना चुकी हैं और लगातार अपना नाम कमा रही हैं. इसके साथ ही वो बहुत जल्द ही हॉलीवुड की मशहूर फिल्म मैट्रिक्स (Matrix) का प्रोशन कर रही हैं औऱ इससे जुड़ी कई सारी जानकारी प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) अपने सोशल मीडिया पर लगातार शेयर कर रही हैं. बता दें कि प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) अपने सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर एक्टिव हैं औऱ वो लगातार अपनी फोोटोशूट की तस्वीरें शेयर कर रही हैं. प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने अपनी कई तस्वीरें भी शेयर की. प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने ब्लैक कलर की ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहन रखी है जिसमें वे बेहद ग्लैमरस नजर आ रही हैं. प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने एक से बढ़ कर एक पोज दिए हैं जिन्हें देख फैंस दीवाने हुए जा रहे हैं और प्रियंका की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं. हालांकि इस दौरान एक्ट्रेस को तब गुस्सा आ गया जब उन्हें ‘निक जोनस की पत्नी’ (Wife of Nick Jonas) कहकर संबोधित किया गया, जिसके बाद से ही एक्ट्रेस बेहद खफा नजर आ रही हैं और उन्होंने जमकर सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली है.Also Read - France की रक्षा मंत्री ने कहा, भारत को जरूरत पड़ी तो हम और Rafale लडाकू विमान देने को तैयार हैं

निक जोनस की पत्नी कहने पर नाराज हुआ प्रियंका चोपड़ा

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने अपने सोशल मीडिाय पर एक पोस्ट शेयर किया है और अपना गुस्सा जाहिर किया है. दरअसल प्रियंका चोपड़ा ने एक न्यूज पेपर की कटिंग शेयर की है जिसमें उन्हें 'निक जोनस की पत्नी' बताया जा रहा है. ऐसे में इस पोस्ट को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा 'ये बहुत दिलचस्प है कि मैं अब तक की सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फ्रेंचाइजी में से एक का प्रचार कर रही हूं और मुझे अब भी ' निक जोनस की पत्नी' बताया जा रहा है.'

सरनेम से हटाया था जोनास

बता दें कि हाल में प्रियंका चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपने नाम के आगे से जोनस सरनेम हटा दिया था, जिसके बाद ये अफवाहें उड़ी थी निक औऱ प्रियंका अब तलाक लेने जा रहे हैं. हालांकि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं थी और ये कपल साथ में है और बेहद खुश है और साथ ही उनके और पति निक के बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और दोनों साथ में काफी खुश हैं. बता दें कि दोनों हाल ही में एक शो में भी नजर आए थे.