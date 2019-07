प्रियंका चोपड़ा जोनास अपनी छुट्टियों का भरपूर मजा उठा रही हैं. यही नहीं इस दौरान वे अपने अमेरिकी पॉप गायक पति निक जोनास से अपनी शानदार तस्वीरें खिंचवा रही हैं और उन्होंने ये तस्वीरें अपने फैन्स के साथ भी शेयर की हैं. प्रियंका ने रविवार को इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर कीं जिनमें वह पूल किनारे सफेद मोनोकिनी में धूप का चश्मा लगाए और हाथ में कॉकटेल लिए नजर आ रही हैं.

रणवीर को बर्फ का गोला चूसते देखकर दीपिका पादुकोण को आया प्यार बोलीं- मेरा बच्चा…

इंस्टाग्राम पर अभिनेत्री ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा, “छुट्टियों का सबसे अच्छा सदुपयोग. पति फोटो ले रहे हैं. निक जोनस.”

Best use of vacation. The hubby taking pictures. Lol 😝

📷 @nickjonas pic.twitter.com/DZiF241KUg — PRIYANKA (@priyankachopra) July 7, 2019

वहीं, निक जोनास ने भी प्रियंका के साथ एक वीडियो साझा की है, जिसमें वह टस्कनी में धूप का मजा उठा रहे हैं.

Best use of vacation. The hubby taking pictures. Lol 😝

📷 @nickjonas pic.twitter.com/DZiF241KUg — PRIYANKA (@priyankachopra) July 7, 2019

बीते सप्ताह, निक और प्रियंका पेरिस में जो जोनास और सोफी टर्नर की दोबारा हुई शादी में शरीक हुए थे.

Best use of vacation. The hubby taking pictures. Lol 😝

📷 @nickjonas pic.twitter.com/DZiF241KUg — PRIYANKA (@priyankachopra) July 7, 2019

वहीं, अगर फिल्मों की बात करें तो प्रियंका फरहान अख्तर और जायरा वसीम के साथ सोनाली बोस की फिल्म ‘द स्काई इज पिंक’ में नजर आएंगी.

(इनपुट आईएनएस)

बॉलीवुड और मनोरंजन जगत की ताजा ख़बरें जानने के लिए जुड़े रहें India.com के साथ.