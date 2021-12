Priyanka Chopra enjoys the stunning view from her Los Angeles home: बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) इन दिनों भारत से बहुत दूर लॉस एंजलिस में अपने पति निक जोनास (Nick Jonas) के साथ रह रही हैं और उन्होंने क्रिसमस में भी बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की थी और उनकी हालिया फिल्म मैट्रिक्स (Matrix) भी लोगों को जमकर पसंद आई थी और इसमें प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) के काम को जमकर सराहा गया था. बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) अब एक ग्लोबल आइकॉन बन चुकी हैं, उन्होंने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाई है. प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) अपने अभिनय और लाइफ को लेकर तो लाइमलाइट में रहती ही हैं, इसी के साथ वे सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं. इसी कड़ी में प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने बेहद कमाल की तस्वीर की है जिसमें उन्होंने अपने बेहद कमाल का लुक देखने को मिला है और फैंस उनपर जबरदस्त प्यार लुटा रहे हैं.Also Read - 77 लाख से लेकर 37 करोड़ रुपये तक, बॉलीवुड की इन एक्ट्रेस ने बनाया है सबसे महंगी ड्रेस पहनने का रिकॉर्ड

लॉस एंजलिस के घर की दिखी झलक

प्रियंका चोपड़ा ने कुछ देर पहले ही अपने सोशल मीडिया पर एक कमाल की फोटो शेयर की है जिसमें वो अपने लॉस एंजलिस के घर में नजर आ रही हैं. इस दौरान एक्ट्रेस बेहद सिंपल लुक में नजर आई. फोटो में आप देख सकते हैं कि एक्ट्रेस झूले पर हैं और बेहद प्यारी स्माइल के साथ अपनी फोटो क्लिक करवा रही हैं. प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम से अपने लॉस एंजलिस के घर से एक तस्वीर शेयर की है, इसमें वो घर के बाहर बैठी हैं और साथ ही इस दौरान एक्ट्रेस पर्पल कलर की स्लीवलेस ड्रेस पहनी हुई है साथ ही में उन्होंने इससे मैच करते हुए प्यारे से शूज पहने हुए हैं.

View this post on Instagram A post shared by Priyanka (@priyankachopra)

बता दें कि प्रियंका ने कुछ दिनों पहले क्रिसमस पर अपने पति निक जोनास के साथ भी बेहद रोमांटिक फोटो शेयर की थी और दिवाली के मौके पर वो घर में पूजा करती हुई नजर आई थीं. बता दें कि कुछ दिनों पहले ही जब प्रियंका ने अपने नाम के आगे से जोनास सरनेम हटाया था जिसके बाद से उसके बाद खबरें आई थी कि निक और प्रियंका का तलाक होने वाला है, हालांकि इस खबर में सच्चाई नहीं थी और एक्ट्रेस की मां ने भी इस खबर को कोरी बकवास बताया था.