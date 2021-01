Priyanka Chopra Family Planning with husband nick jonas after Anushka Sharma Says I want lot of kids- अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) के मां बनने के बाद इस महीने करीना कपूर (Kareena kapoor) की भी डिलीवरी डेट है. जिसके बाद प्रियंका चोपड़ा भी अपनी फैमिली प्लानिंग को लेकर काफी उत्साहित है. एक इंटरव्यू में पिग्गी चोप्स ने कहा कि उन्हें एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे बच्चे चाहिए. एक इंटरव्यू में प्रियंका ने कहा कि वे बहुत खुशनसीब है कि उन्हें निक जोनास जैसा पति मिला. वे अपने पार्टनर से बहुत खुश हैं. Also Read - Aashram 2 में सब होता है बाबा, लड़कियां और पाप... उस दिन 'कविता' भी गलत नियत देख भाग गई थी लेकिन...

हालांकि वे निक से उम्र में 10 साल बड़ी हैं लेकिन ये उम्र का फासला उनके प्यार के बीच कभी नहीं आया. बता दें, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास शादी के बाद अपनी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं. इन्हें साथ में इतना खुश देखकर कहा जा सकता है कि दोनों ने शादी करके बहुत ही सही फैसला लिया है. Also Read - भविष्यवाणी हुई सच! विराट कोहली-अनुष्का दो से हुए तीन, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म

Also Read - KGF 2: Srinidhi Shetty की तस्वीरें देखकर Yash भी हुए बेकाबू, बिकिनी में गिराती हैं बिजलियां

निक ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि वे अपनी फैमिली और प्रियंका के बारे हर फैसला सोच-समझकर लेते हैं. वो चाहते हैं कि किसी भी चीज को ऐसे बनाना जो बाद में विरासत बन जाए और जिसे वे अपने बच्चे के साथ शेयर कर सके. यही तो आपकी मैच्योरिटी होती है. बता दें, प्रियंका और निक अपनी शादीशुदा जिंदगी को अच्छे तरीके से जी रहे हैं.

मालूम हो कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी राजस्थान के उमैद भवन में हुई थी.