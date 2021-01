The White Tiger on Netflix- दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को ‘नेटफ्लिक्स’ पर आज रात प्रदर्शित होने वाली ‘द व्हाइट टाइगर’ फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हॉलीवुड फिल्म निर्माता जॉन हार्ट जूनियर ने इस सिलसिले में अदालत में एक याचिका दायर कर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया था. देर शाम तत्काल सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने इस पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी. न्यायाधीश ने कहा कि फिल्म की रिलीज से 24 घंटे से भी कम समय के अंदर अदालत का रुख करने के पीछे एक भी वजह दिखाई नहीं देती है. Also Read - Tribhanga: काजोल की चार साल की उम्र में ही पैरेंट्स हो गए थे अलग, बोलीं- जिंदगी में...

अदालत ने इस विषय की सुनवाई दो घंटे से अधिक समय तक की. हालांकि, अदालत ने फिल्म के निर्माता मुकुल देवड़ा और ओटीटी मंच 'नेटफ्लिक्स' को सम्मन जारी किया. यह फिल्म आज रात 'नेटफ्लिक्स' पर रिलीज हो रही है.

Delhi High Court refuses to grant any interim relief to Hollywood filmmaker seeking to stay or postponing the release of the film ‘The White Tiger’ on over the top (OTT) platform. Also Read - Malayalam actor Unnikrishnan Namboothiri passes away: दिग्गज एक्टर Unnikrishnan Namboothiri का निधन

