Priyanka Chopra gorgeous Pics in tiger Print Dress and same with pet dog the white tiger- प्रियंका चोपड़ा की एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. इस फोटो में प्रियंका व्हाइट टाइगर प्रिंट में नज़र आ रही हैं. दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने सेम ड्रेस अपने डॉगी को भी पहना रखी है.

इस तस्वीर को शेयर करते हुए प्रियंका चोपड़ा ने लिखा है, 'वाइट टाइगर और उसका बच्चा.' इसी के साथ उन्होंने अपनी फिल्म के साथ 'द वाइट टाइगर' को #TheWhiteTiger हैशटैग कर रखा है.

प्रियंका चोपड़ा Priyanka Chopra इन दिनों भले ही कई सारे कामों में व्यस्त है लेकिन वो इस दौरान चिल करना नहीं भूल रही है.

दरअसल वीकेंड के दौरान प्रियंका चोपड़ा Priyanka Chopra ने जकूजी में रिलेक्स करती हुई नजर आ रही है. इस दौरान प्रियंका ने रेड कलर की बिकनी पहनी हुई है औऱ बेहद हॉट लग रही हैं.