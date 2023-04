'वे मेरी सक्सेस से इनसिक्योर फील करते थे', प्रियंका चोपड़ा ने कहा 'मेरे पति पर मुझे गर्व है'- Video

Priyanka Chopra Interview: बॉलीवुड की देसी गर्ल और इंटरनेशल स्टार प्रियंका चोपड़ा आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में बनी ही रहती हैं. वहीं, इन दिनों वह अपनी आने वाली वेब सीरीज सिटाडेल को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. प्रियंका एक्टिंग के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में फैंस को अक्सर नई अपडेट्स देती रहती हैं. प्रियंका आज एक बॉलीवुड अभिनेत्री नहीं एक ग्लोबल पर्सनालिटी बन चुकी हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बातें की हैं. दरअसल प्रियंका चोपड़ा ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कमाऊ पुरुषों की सोच को लेकर बात की है.

ANI के साथ अपने एक इंटरव्यू में प्रियंका चोपड़ा ने कई मुद्दों को लेकर बातें की. एक्ट्रेस ने इस दौरान पुरुषों की इन्सिक्योरिटी पर भी चर्चा की. उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी में कई ऐसे आदमी रहे हैं जिन्हें उनकी सफलता से कोई इन्सिक्योरिटी नहीं हुई. लेकिन इसी के साथ एक ऐसा शख्स भी उनकी लाइफ में आया था जो उनकी सफलता से काफी असुरक्षित था. प्रियंका चोपड़ा ने आगे कहा कि इसीलिए मुझे लगता है कि पुरुषों ने स्वतंत्रता और घर के कमाने वाला होने को काफी एंजॉय किया है. जब एक औरत ऐसा करती है या एक औरत सफल होती है तो ये उनकी जिंदगी के लिए एक खतरा बन जाता है.

‘मुझे लगता है कि हमेशा से ही पुरुषों ने परिवार के मुखिया, कमाऊ सदस्य होने की स्वतंत्रता और गर्व का आनंद लिया है. उनके इस क्षेत्र में तब खतरा होता है, जब कोई महिला घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए कमाती है या फिर कोई महिला अधिक सफल होती है या यदि कोई पुरुष घर पर रहता है और एक महिला काम पर जाती है, लेकिन हमें अपने बेटों को यह सिखाना होगा कि रोने में कोई शर्म नहीं है.अपनी बहन, मां, प्रेमिका या फिर पत्नी के साथ शेयर करने और उन्हें स्पॉटलाइट देने में सक्षम होने में कोई शर्म नहीं है.’