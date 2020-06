मुंबई: भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस ने पाकिस्तानी शिक्षा कार्यकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में स्नातक की डिग्री लेने पर बधाई दी है. प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर मलाला के साथ खुद की एक तस्वीर पोस्ट की, जो तालिबानी क्रूरता के खिलाफ एक चेहरा बन गईं थीं, जब उन्हें स्वात घाटी में स्कूल जाने से रोकने के लिए सिर में गोली मार दी गई थी. Also Read - कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में आयोजित लेडी गागा के कंसर्ट से जुड़े शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा जोनास

प्रियंका ने इसे कैप्शन दिया, "हैप्पी ग्रेजुएशन, मलाला! आपका फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में ऑक्सफोर्ड से डिग्री लेना एक उपलब्धि है. मुझे बहुत गर्व है!" 19 जून को, मलाला ने अपने परिवार के साथ एक तस्वीर पोस्ट करके अपनी खुशी जाहिर की थी.



उन्होंने लिखा था, “अभी अपनी खुशी और कृतज्ञता व्यक्त करना मुश्किल है, क्योंकि मैंने ऑक्सफोर्ड में अपनी फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की डिग्री पूरी कर ली है. मुझे नहीं पता कि आगे क्या है. फिलहाल, यह नेटफ्लिक्स, पढ़ने और सोने का समय है.”

Hard to express my joy and gratitude right now as I completed my Philosophy, Politics and Economics degree at Oxford. I don’t know what’s ahead. For now, it will be Netflix, reading and sleep. 😴 pic.twitter.com/AUxN55cUAf

— Malala (@Malala) June 19, 2020