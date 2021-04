नई दिल्ली: दिग्गज अभिनेता कबीर बेदी (Kabir Bedi) की ऑटोबायोग्राफी ‘स्टोरीज आई मस्ट टेल: द इमोशनल लाइफ ऑफ द एक्टर’ (Stories I Must Tell: The Emotional Life of an Actor) को प्रियंका चोपड़ा जोनास (Priyanka Chopra Jonas) द्वारा लॉन्च किया जाएगा. दो हिंदी फिल्मी हस्तियों को देखना दिलचस्प होगा, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मुकाम हासिल किया है और जो अपनी लाइफ स्टोरीज के साथ ऑथर बन गए है, वे अब कबीर की पुस्तक पर चर्चा करने और लॉन्च करने के लिए एक साथ आए हैं. Also Read - OMG! Priyanka Chopra ने इतने लाख रुपए की ड्रेस में बिखेरा जलवा, इतने में तो इंसान कार ले लेगा!

कबीर की बुक लॉन्च के लिए प्रियंका लंदन से वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगी, जिसका प्रीमियर एक मनोरंजन पोर्टल और कबीर के सोशल मीडिया पर 19 अप्रैल को शाम 6.30 बजे होगा.

स्टोरीज आई मस्ट टेल: द इमोशनल लाइफ ऑफ द एक्टर कबीर बेदी के प्रोफेशनल और व्यक्तिगत जीवन के उतार और चढ़ाव के बारे में है, विवाह और तलाक सहित उसके टूटते रिश्ते, क्यों उनका विश्वास बदल गया, उनके भयावह झटके और भारत, यूरोप और हॉलीवुड में उनके रोमांचक दिन और कैसे उन्होंने भारत को गर्वित महसूस करवाया. यह एक आदमी के रूप में उनके बनने, टूटने और फिर से बनाने की कहानी है.

कबीर बेदी की स्टोरीज आई मस्ट टेल: द इमोशनल लाइफ ऑफ द एक्टर 19 अप्रैल 2021 में भारत के ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकस्टोर्स पर पब्लिश की जाएगी.