Priyanka Chopra Latest Photoshoot in Limelite see her gorgeous hot and sultry pics- अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा आजकल सुर्खियों में बनी हुई हैं. वेबसीरीज. फैमिली प्लानिंग की खबरों के बाद उनका लेटेस्ट फोटोशूट चर्चा में बना हुआ है. इन तस्वीरों में प्रियंका का लुक देखने वाला है. ड्रेस ही नहीं प्रियंका का हेयरस्टाइल भी काफी अलग नज़र आ रहा है. न्यूड मेकअप और फंकी स्टाइल में प्रियंका खूब जंच रही हैं. बता दें, हाल ही में प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनास के साथ लंदन में अपने काम से गई थीं लेकिन वहां पर फिर से लॉकडाउन लगने की वजह ये कपल वहीं पर फंस गया है. Also Read - Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: 'अंजली भाभी' की हॉट तस्वीरों का तहलका, ज़ालिम हुस्न! कमाल है

ऐसे में प्रियंका घर में रहने की बजाय लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रखकर वहां के मशहूर पार्लर में गई थी. दरअसल प्रियंका को जोश वुड के स्टाइलिश सलून में अपनी मां मधु चोपड़ा के साथ लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते देखा गया है जिसके बाद से ही वो खासी चर्चा में बनी हुई हैं. Also Read - अनुष्का शर्मा के मां बनने के बाद एक्साइटिड हैं प्रियंका चोपड़ा, बोलीं- एक-दो से काम नहीं चलेगा बल्कि...

View this post on Instagram A post shared by Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra)

View this post on Instagram A post shared by Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra)

View this post on Instagram A post shared by Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra)

View this post on Instagram A post shared by Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra)

बता दें कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आने के बाद से पूरे युनाइटेड किंगडम में लॉकडाउन लगा दिया गया है. बताया जा रहा है कि बुधवार को प्रियंका चोपड़ा, उनकी मां मधु चोपड़ा अपने पालतू डॉगी के साथ लग्जरी सलून में जाते हुए देखे गए, लेकिन जब इसकी खबर पुलिस को लगी तो हंगामा हो गया.