प्रियंका चोपड़ा जोनास (Priyanka Chopra Jonas) इन दिनों अपनी आटोबायोग्राफी को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. इस किताब में उन्होंने अपनी जिंदगी के सारे राज़ खोलकर रख दिए हैं. हाल ही में प्रियंका को रेड गाउन में सुनसान सड़कों पर भटकते हुए देखा गया.

स्किन टाइट इस ड्रेस में प्रियंका गजब की खूबसूरत लग रही हैं. लेकिन सवाल ये है कि वे इसे पहन सड़कों पर क्यों दिखाई दे रही हैं. दरअसल, तस्वीरों के जरिए प्रियंका ने अपने पति के म्यूजिक वीडियो 'स्पेसमैन' (Spaceman) में लुक का खुलासा किया है.



बता दें, एक इंटरव्यू में प्रियंका ने कहा, “एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ब्राउन कलर के बहुत कम लोग हैं. आप मुझ जैसे लोगों की गिनती उंगलियों पर कर सकते हैं. इतना ही नहीं हम अपने जैसे लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं. फिर भी हमारे लिए इतनी नकारात्मकता क्यों है? जब मैंने हॉलीवुड में काम करना शुरू किया तो मुझे इसका ज्यादा एहसास हुआ.

मुझे समझ आया कि लोगों की चेतना इस बात के लिए गवारा नहीं करती कि हॉलीवुड शो के महिला या पुरुष के प्रमुख रोल में कोई भारतीय हो. मैंने उन प्रशंसकों के बीच अंतर देखना शुरू कर दिया है जो मुझे जानते हैं और मेरे लिए सुरक्षात्मक हैं और यही लोग मेरे सपनों को उड़ान देते हैं. जबकि दूसरा पक्ष मुझे निराश और हतोत्साहित महसूस कराता है.”