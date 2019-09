अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि उनकी आगामी बॉलीवुड फिल्म ‘द स्काई इज पिंक’ के आखिरी दृश्य ने उनके पति निक जोनास को इतना भावुक कर दिया था कि वह रो पड़े थे. टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के इतर प्रियंका ने पीपल डॉट कॉम को बताया, “यह काफी मजेदार था, क्योंकि मैं उस दृश्य की शूटिंग अपनी शादी से ठीक चार दिन पहले कर रही थी.”

अभिनेत्री ने आगे बताया कि उनकी निर्देशक सोनाली बोस सहित सभी लोग “हमारा बहुत ख्याल रख रहे थे. यहां तक कि जब हम दिल्ली में थे, उन्होंने हमारे लिए ‘वेडिंग अप्रूवल रूम’ भी बनाया था.”

In this family, crazy doesn’t skip a generation! We bring to you #TheSkyIsPink trailer tomorrow

at 10 AM!@FarOutAkhtar @ZairaWasimmm #RohitSaraf #ShonaliBose @RonnieScrewvala @RSVPMovies #SiddharthRoyKapur @roykapurfilms @PurplePebblePic #SKGlobal pic.twitter.com/WvKovTQ1ht

— PRIYANKA (@priyankachopra) September 9, 2019