लॉस एंजेलिस: बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफर करने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनास (Priyanka Chopra Jonas) और उनके पति निक जोनास नेक (Nick Jonas) काम कर रहे हैं. असम में राहत कार्य के लिए दान करने के बाद इस कपल ने बाढ़ प्रभावित राज्य बिहार को भी दान किया. Also Read - Bihar Flood: बिहार में बाढ़ से 15 लाख लोग प्रभावित, 11 जिलों में प्रशासन अलर्ट

प्रियंका ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि उन्होंने बचाव कार्य हेतु असम और बिहार के बाढ़ (Bihar Flood) राहत संगठनों को सहायता राशि प्रदान की हैं और उन्होंने अपने फैंस को भी मदद के लिए डोनेशन के लिए कहा है. Also Read - NDRF की टीम ने बाढ़ से निकाला, गर्भवती महिला ने नाव में जन्मा बच्चा, कुछ ऐसा रहा नज़ारा

अभिनेत्री ने लिखा, “भारत में मानसून ने देश के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई है. बिहार राज्य जहां मैं पैदा हुई थी वहां लगातार बारिश के चलते बाढ़ आ गई है.” Also Read - नीतीश सरकार का फैसला: बाढ़ प्रभावित परिवारों को मिलेंगे 6-6 हजार रुपए, कृषि विभाग को मिली सर्वे की जिम्मेदारी

उन्होंने लिखा, “असम की तरह यहां भी लोग प्रभावित हो गए हैं और कई लोग विस्थापित हो गए हैं. वे लोग तबाही से जूझ रहे हैं, उन्हें हर संभव मदद की जरूरत है, जो हम कर सकते हैं. निक और मैंने पहले ही कुछ संगठनों को दान दे दिया है, जिनकी टीम राज्य में सक्रिय है और हर संभव मदद के लिए आगे है. अब आपकी बारी है.”

#Assamfloods#PrayForAssam #AssamNeedsHelp

You can make a donation here:

Rapid Response:https://t.co/4XD4N0vh1f

Action Aid: https://t.co/nV858gOGv9 pic.twitter.com/Sn1CoyllYc

— PRIYANKA (@priyankachopra) July 26, 2020