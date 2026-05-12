Amri Film Lead Actress: प्रियंका चोपड़ा बनेंगी पेंटर अमृता शेरगिल? जयदीप अहलावत भरेंगे रंग? ऐसे ही नहीं 100 लड़कियों में चुनी गईं

अमृता शेरगिल की जिंदगी पर बनने जा रही फिल्म को मीरा नायर डायरेक्ट करेंगी, जिसमें प्रियंका चोपड़ा और जयदीप अहलावत अहम भूमिकाओं में नज़र आने वाले हैं.

Published date india.com Published: May 12, 2026 5:12 PM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
Amrita Sher Gil biopic, Mira Nair new film, Priyanka Chopra upcoming movie, Jaideep Ahlawat role, Indian painter biopic, Amrita Sher Gil story, Bollywood biopic news, art film India, international cinema project
Amri Film Lead Actress

Amrita Sher-Gil को भारत की महान आधुनिक चित्रकारों में गिना जाता है. 1913 में जन्मीं अमृता ने बहुत कम उम्र में ही पेंटिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली थी. ‘Three Girls’ जैसी उनकी पेंटिंग्स आज भी कला प्रेमियों के बीच बेहद प्रसिद्ध हैंइस महान हस्ती पर अब फिल्म बनने जा रही हैं. इस फिल्म को मीरा नायर डायरेक्ट करेंगी, जो समाज और संस्कृति को गहराई से दिखाती हैं.

इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, जयदीप अहलावत और जिम सर्भ जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म के ऐलान के साथ इसका फर्स्ट लुक भी जारी किया गया है.

मीरा नायर ने फिल्म को लेकर कहा, ”पिछले कई दशकों में उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई हैं, वे किसी न किसी तरह अमृता शेरगिल की कला से प्रभावित रही हैं.उन्होंने मुझे दुनिया और लोगों को देखने का नया नजरिया दिया.उन्होंने यूरोप में कला में अध्ययन किया और भारत के आम लोगों की जिंदगी को अपनी कला के जरिए दिखाने का प्रयास किया.यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित करती रही.”

अमृता की पेंटिंग्स में रंगों का इस्तेमाल

मीरा नायर ने कहा, “अमृता की पेंटिंग्स में रंगों का इस्तेमाल, साधारण लोगों के चेहरे और भावनाओं को दिखाने का तरीका बेहद खास था और उसी सोच ने मेरे सिनेमा के नजरिए को भी प्रभावित किया.”

फिल्म ‘अमरी’ में अभिनेत्री अंजलि शिवरामन अमृता शेरगिल का किरदार निभाती नजर आएंगी.वहीं एमिली वॉटसन उनकी मां मैरी एंटोनेट गोट्समैन की भूमिका में होंगी.जयदीप अहलावत अमृता के पिता उमराव सिंह शेरगिल के किरदार में दिखाई देंगे.इसके अलावा, अंजना वासन, जिम सर्भ और प्रियंका चोपड़ा भी फिल्म का अहम हिस्सा हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

प्रियंका चोपड़ा फिल्म में अभिनय करने के साथ-साथ इसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी बीसवीं सदी के शुरुआती दौर में हंगरी, फ्रांस और भारत के बीच घूमती है.इसमें यह दिखाया जाएगा कि अलग-अलग संस्कृतियों और देशों ने अमृता शेरगिल की सोच और कला को कैसे आकार दिया.अमृता शेरगिल को भारत की आधुनिक कला की सबसे प्रभावशाली महिला कलाकारों में गिना जाता है.उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में भारत के गांव, महिलाएं, गरीब और आम लोगों की जिंदगी को बेहद अलग तरीके से पेश किया था.उनकी कला को आज भी दुनिया भर में सम्मान के साथ देखा जाता है.

(इनपुट एजेंसी)

About the Author

Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.