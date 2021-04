Priyanka Chopra ‘begs’ all to stay home amid COVID 19 situation: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) भले ही एक साल से भारत नहीं आई हैं लेकिन एक्ट्रेस को अपने देश की चिंता परेदश में भी बैठ कर सता रही है. तभी तो प्रियंका (Priyanka Chopra) ने अपने फैंस को बेहद खास सलाह दी है औऱ साथ ही एक्ट्रेस ने लोगों ने हाथ जोड़कर गुजारिश की है की वो इस महामारी के दौरान अपना ख्याल रखें. Also Read - हॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा को ये कहकर बुलाते थे लोग, एक्ट्रेस ने इस तरह से लगाई सबकी क्लास

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अपने एक पोस्ट में लिखा, 'भारत भर में कोविड-19 की स्थिति गंभीर है. मैं देश के अलग-अलग हिस्सों से आ रही तस्वीरों और स्टोरीज को देख रही हूं, जो बहुत डरावनी हैं. स्थिति नियंत्रण से बाहर है. कृपया घर पर रहें. मैं आपसे विनती करती हूं कि घर पर रहें. इसे अपने, अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों के लिए भी जरूरी समझें. हर एक डॉक्टर और फ्रंट लाइन वर्कर भी यही कह रहा है.'



प्रियंका चोपड़ा जोनास (Priyanka Chopra Jonas) ने मंगलवार को भारत में मौजूदा कोविड -19 स्थिति पर एक नोट लिखा है और वर्तमान परिस्थितियों को ‘गंभीर’ करार दिया है. उन्होंने अपने फैंस से घर पर रहने का आग्रह किया है. साथ ही उन्होंने लोगों को महामारी की गंभीरता भी बताई है.